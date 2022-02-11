Події

19:51 11.02.2022

ВМФ України у 2022 році отримає поповнення від країн НАТО – Данілов

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ВМФ України у 2022 році отримає поповнення від країн НАТО – Данілов

Велика кількість військових кораблів від країн НАТО надійде до України цього року, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Більшість кораблів (із країн НАТО – ІФ) цього року обов'язково буде у нашому Військово-морському флоті. Я звертаю увагу, що це не лише військові кораблі, які оснащені відповідними елементами захисту й атаки у разі потреби… Я не можу сказати, що їх буде достатньо, але вони вже там будуть. Це дуже важливо для нас і наших військових моряків", - заявив Данілов на брифінгу за підсумками виїзного засідання РНБО у Харкові у п'ятницю.

Водночас він не назвав точно кількості суден, надходження яких планується до кінця року.

Секретар РНБО наголосив, що в акваторії Чорного моря вже на постійній основі дислокуються кораблі, які мають безпосередній стосунок до країн-членів НАТО.

"У нас є програма, яку минулого року ми схвалили для відновлення нашого Військово-морського флоту. Нам велику допомогу в цьому плані наразі надають Велика Британія, США. Ми вже частину кораблів отримали, але не таку велику кількість, як нам хотілося б", - підсумував Данілов.

Теги: #нато #поставки #україна #кораблі
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