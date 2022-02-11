Зеленський обговорив із головою ОБСЄ мирний процес на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський провів у Харкові зустріч із головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау.

"Сьогодні в Харкові обговорив із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау мирний процес та безпекову ситуацію. Очікуємо активізації роботи ТКГ та безперешкодного й цілковитого виконання мандату СММ ОБСЄ для гарантування миру на українському Донбасі", - написав Зеленський у Twitter.