Події

17:27 11.02.2022

Зеленський обговорив із головою ОБСЄ мирний процес на Донбасі

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Зеленський обговорив із головою ОБСЄ мирний процес на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський провів у Харкові зустріч із головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау.

"Сьогодні в Харкові обговорив із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау мирний процес та безпекову ситуацію. Очікуємо активізації роботи ТКГ та безперешкодного й цілковитого виконання мандату СММ ОБСЄ для гарантування миру на українському Донбасі", - написав Зеленський у Twitter.

Теги: #зустріч #зеленський #рау
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