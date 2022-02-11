З київського заводу "Радар" вкрали блоки радіоелектронного обладнання, яке використовують у літаках сімейства СУ

Невідомі особи у ніч на 9 лютого вкрали в одному з цехів АТ "Київський завод "Радар" окремі блоки радіоелектронного обладнання, яке використовують у літаках сімейства СУ, повідомляє пресслужба Державного концерну "Укроборонпром".

"У ніч з 8 на 9 лютого 2022 року з одного з цехів АТ "Київський завод "Радар" невстановлені особи викрали окремі блоки радіоелектронного обладнання, яке використовується в літаках сімейства СУ, найбільше яких на озброєнні в РФ", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Facebook.

Суму завданих підприємству збитків наразі уточнюють.

"За цим фактом зареєстровано кримінальне провадження та проводиться досудове розслідування під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора", - зазначають в "Укроборонпромі".

Там додають, що держконцерн та завод "Радар" всебічно сприяють правоохоронним органам у розслідуванні зазначеного кримінального правопорушення, а також інших фактів незаконного проникнення на територію підприємства, що мали місце раніше.