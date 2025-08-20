У Києві затримали крадія монет на суму понад 300 тис. грн, йому загрожує до 8 років - поліція

Правоохоронці затримали крадія колекції рідкісних монет на понад 330 тис гривень в Києві, йому загрожує до 8 років ув'язнення, повідомила столична поліція.

Зазначається, інцидент стався на днях у квартирі на вулиці Костянтинівській. Правоохоронці з’ясували, що до місцевого колекціонера напередодні приходив знайомий.

"Гість, скориставшись тим, що господар оселі знаходився в іншій кімнаті, забрав альбом із стародавніми монетами, серед яких були нумізматичні раритети античності та середньовіччя, а також макет пістолета й втік. Загальна вартість викраденого склала понад 330 тисяч гривень", - сказано в повідомленні.

За скоєне правоохоронці затримали 30-річного киянина та вилучили в нього викрадене майно. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.