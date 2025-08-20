Інтерфакс-Україна
Події
08:58 20.08.2025

У Києві затримали крадія монет на суму понад 300 тис. грн, йому загрожує до 8 років - поліція

1 хв читати
У Києві затримали крадія монет на суму понад 300 тис. грн, йому загрожує до 8 років - поліція

Правоохоронці затримали крадія колекції рідкісних монет на понад 330 тис гривень в Києві, йому загрожує до 8 років ув'язнення, повідомила столична поліція.

Зазначається, інцидент стався на днях у квартирі на вулиці Костянтинівській. Правоохоронці з’ясували, що до місцевого колекціонера напередодні приходив знайомий.

"Гість, скориставшись тим, що господар оселі знаходився в іншій кімнаті, забрав альбом із стародавніми монетами, серед яких були нумізматичні раритети античності та середньовіччя, а також макет пістолета й втік. Загальна вартість викраденого склала понад 330 тисяч гривень", - сказано в повідомленні.

За скоєне правоохоронці затримали 30-річного киянина та вилучили в нього викрадене майно. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Теги: #київ #крадіжка #затримання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:29 19.08.2025
Новий парк площею 3,5 га відкрили в Києві на березі Дніпра

Новий парк площею 3,5 га відкрили в Києві на березі Дніпра

12:06 19.08.2025
У Києві відкрилася виставка 13-го етапу артмарафону "Покоління війни"

У Києві відкрилася виставка 13-го етапу артмарафону "Покоління війни"

05:55 19.08.2025
"Київтеплоенерго" подало понад 11 тис. позовів до суду на боржників

"Київтеплоенерго" подало понад 11 тис. позовів до суду на боржників

03:29 19.08.2025
З моменту завершення опалювального сезону борг киян за тепло і гарячу воду зменшився лише на 7% і складає 6,5 млрд грн

З моменту завершення опалювального сезону борг киян за тепло і гарячу воду зменшився лише на 7% і складає 6,5 млрд грн

18:18 18.08.2025
На збірному пункті у Києві мобілізований порізав собі руки та шию

На збірному пункті у Києві мобілізований порізав собі руки та шию

09:01 18.08.2025
Вибух автомобіля стався через детонацію невідомого пристрою - поліція

Вибух автомобіля стався через детонацію невідомого пристрою - поліція

08:51 18.08.2025
В одному з районів Києва стався вибух автомобіля на парковці, є постраждалий - КМДА

В одному з районів Києва стався вибух автомобіля на парковці, є постраждалий - КМДА

19:51 17.08.2025
У Києві лунатимуть вибухи, повʼязані з кіновиробництвом, які не нестимуть загрози

У Києві лунатимуть вибухи, повʼязані з кіновиробництвом, які не нестимуть загрози

20:08 15.08.2025
Кількість випадків COVID-19 в рази менша минулорічних показників, нові штами коронавірусу не викликають важкого перебігу хвороби – експерти

Кількість випадків COVID-19 в рази менша минулорічних показників, нові штами коронавірусу не викликають важкого перебігу хвороби – експерти

23:30 14.08.2025
Фестиваль "Bouquet Kyiv Stage" стартував в Києві

Фестиваль "Bouquet Kyiv Stage" стартував в Києві

ВАЖЛИВЕ

РФ застосовує нову 3D-модель БпЛА з LTE-зв’язком та можливістю віддаленого керування

Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір Трампа надати гарантії безпеки для України

Трамп стверджує, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть ввести війська для забезпечення миру в Україні

Трамп після зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами: Україна поверне собі своє життя і отримає багато територій

Два склади боєприпасів в окупованому Білокуракіному знищено дронами СБУ

ОСТАННЄ

Ексначальник ДСНС у Вінницькій області змушував підлеглих будувати йому будинки

Обстріли Херсонщини: одна людина загинула, троє поранені

РФ застосовує нову 3D-модель БпЛА з LTE-зв’язком та можливістю віддаленого керування

Єрмак про удари росіян: Ці атаки потрібно завершувати, наш пріорітет - посилення безпеки в повітрі, на землі і воді

Об'єкти інфраструктури пошкоджено в Ізмаїлі на Одещині через атаку дронів

Окупанти обстрілюють громади Дніпропетровщини, є жертва і постраждала - Лисак

Окупанти за добу втратили 920 осіб та 142 од. спецтехніки

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

20 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

До шкіл наразі надійшло лише 51,2% із запланованих підручників - голова комітету Ради

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА