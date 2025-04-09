Інтерфакс-Україна

Економіка

14:35 09.04.2025

"Енергоатом" планує відремонтувати всі 9 блоків підконтрольних АЕС до кінця серпня - Котін

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"Енергоатом" планує відремонтувати всі 9 блоків підконтрольних АЕС до кінця серпня - Котін

НАЕК "Енергоатом" вже вивів у планові ремонти два енергоблоки і до кінця серпня має намір завершити їх на всіх дев'яти енергоблоках АЕС, які перебувають під контролем України: Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській.

"Два блоки ми вже вивели в ремонти. До кінця серпня всі буде відремонтовано",- сказав він на брифінгу в Міністерстві енергетики в середу, передає кореспондент інтернет-порталу "Енергореформа" з місця події.

Як повідомлялося, потужність трьох АЕС складає 7,8 ГВт.

Теги: #аес #енергоатом #ремонт #блоки

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