"Енергоатом" планує відремонтувати всі 9 блоків підконтрольних АЕС до кінця серпня - Котін

НАЕК "Енергоатом" вже вивів у планові ремонти два енергоблоки і до кінця серпня має намір завершити їх на всіх дев'яти енергоблоках АЕС, які перебувають під контролем України: Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській.

"Два блоки ми вже вивели в ремонти. До кінця серпня всі буде відремонтовано",- сказав він на брифінгу в Міністерстві енергетики в середу, передає кореспондент інтернет-порталу "Енергореформа" з місця події.

Як повідомлялося, потужність трьох АЕС складає 7,8 ГВт.