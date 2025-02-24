Економіка

19:24 24.02.2025

САП направила до суду справу про заволодіння зерном Миронівського інституту пшениці на 23 млн грн

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САП направила до суду справу про заволодіння зерном Миронівського інституту пшениці на 23 млн грн

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) за матеріалами досудового розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) направив до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора держпідприємства за обвинуваченням у заволодінні сільгосппродукцією ДП "ДГ "Проскурівка" Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України.

Згідно повідомлення САП, з липня по серпень 2018 року директор держпідприємства та директор приватного підприємства незаконно заволоділи власністю державного товариства, а саме 5 тис. тонн зерна пшениці озимої та ярої. Щоб приховати незаконну реалізацію, особи уклали фіктивні договори, відповідно до яких 5 тис. тонн зерна були начебто передані на зберігання приватному підприємству. У подальшому ця пшениця була перепродана іншим суб’єктам господарської діяльності. Такі дії осіб завдали державному підприємству майже 23 млн грн збитків.

Дії ексдиректора держпідприємства кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – ІФ-У), ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення ІФ-У) КК України.  Матеріали стосовно директора приватного підприємства, який на цей час перебуває в розшуку, виділені в окреме провадження, резюмували в САП.

 

 

Теги: #сап #крадіжка #зерно

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