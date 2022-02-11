Події

12:58 11.02.2022

Першу ділянку Київської обхідної дороги будуватиме американська Bechtel Corporation

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Першу ділянку Київської обхідної дороги будуватиме американська Bechtel Corporation

Американська компанія Bechtel Overseas Corporation із ціновою пропозицією в 5,3 млрд грн перемогла в конкурсному відборі виконавця робіт для будівництва першої ділянки Київської обхідної дороги (КОД).

Як повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") на своїй Facebook-сторінці у п'ятницю, зокрема, йдеться про першу 18-кілометрову ділянку майбутньої обхідної дороги від траси М-07 Київ – Ковель - Ягодин до М-06 Київ - Чоп.

Це буде нова об'їзна дорога категорії I-а з мостами, шляхопроводами, біопереходами для тварин та естакадою. Крім того, буде побудовано відкриті автостоянки, встановлено майданчики зважування в русі, шумозахисні екрани й сучасне освітлення. Будівництво сучасного автобана стартує після укладення договору.

Bechtel Overseas Corporation - світовий лідер з питань інжинірингу, закупівель і будівництва. Компанія була заснована в 1898 році і є найбільшою будівельною компанією в США з проектами в 160 країнах на семи континентах. Bechtel за свою історію побудувала понад 24 тис.км автомобільних доріг.

Як повідомлялося, перший етап відбору виконавця робіт для будівництва першої ділянки Київської обхідної дороги проходили три компанії: ТОВ "Автомагістраль-Південь", американська Bechtel Overseas Corporation і турецька Onur.

Теги: #транспорт #код #bechtel_corporation
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