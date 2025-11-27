КОД: культура, освіта, духовність - конкурс молодих талантів у Києві

28 листопада у стінах Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури відбудеться масштабний культурологічний благодійний проєкт "КОД". Програма об’єднає мистецтво, освіту та духовність, презентуючи конкурси, перформанси й концерти молодих талантів України.

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

м. Київ, Вознесенський узвіз, 20

28 листопада 2025 року, початок о 10:00

Основні події дня: