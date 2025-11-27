Інтерфакс-Україна
08:53 27.11.2025

КОД: культура, освіта, духовність - конкурс молодих талантів у Києві

28 листопада у стінах Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури відбудеться масштабний культурологічний благодійний проєкт "КОД". Програма об’єднає мистецтво, освіту та духовність, презентуючи конкурси, перформанси й концерти молодих талантів України.

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
м. Київ, Вознесенський узвіз, 20
28 листопада 2025 року, початок о 10:00

Основні події дня:

  • 10:00 – Урочисте відкриття (Головна зала, 2 поверх)
  • 10:30 – 13:30 – Конкурс творчих робіт студентів та учнів (Зала №4, 3 поверх)
  • 10:30 – 14:30 – Публічний захист проєктів конкурсу молодих архітекторів ім. Олександра Плеханова (Зала №8, 2 поверх)
  • 10:30 – 14:00 – Десятий всеукраїнський музичний конкурс молодих композиторів ім. Івана Карабиця (Головна зала)
  • 14:00 – 14:15 – Театралізований показ моделей одягу студентів Фахового коледжу мистецтв та дизайну КНУТД
  • 14:15 – 16:00 – Нагородження переможців творчих конкурсів (Головна зала)
  • 16:00 – 17:00 – Перформанс «Література. Живопис. Музика». Конкурс каліграфів ім. Василя Чебаника. Музичний конкурс «IMPRESSION»
  • 17:00 – 17:30 – Нагородження переможців конкурсу композиторів ім. Івана Карабиця. Спільна фотосесія
  • 17:30 – 18:00 – Концерт лауреатів міжнародних конкурсів студентів Київської муніципальної академії музики ім. Рейнгольда Глієра
  • 18:00 – Музичне вітання Ігоря Завадського — заслуженого артиста України, володаря трьох «Золотих лір», першого українського музиканта у Книзі рекордів Гіннеса (Канада)
  • 18:30 – Офіційне закінчення заходу

 

 

