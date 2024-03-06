НКЕК видала Vodafone дозвіл на використання 10 млн номерів мобільного зв'язку мережі призначення "75"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), видала оператору мобільного зв'язку "Водафон Україна" (Vodafone) дозвіл на користування кодом мережі призначення 75 (+380 75), повідомив регулятор.

"Комісія ухвалила рішення видати ПрАТ "ВФ Україна" дозвіл на користування кодом мережі призначення "75" для мережі мобільного зв'язку з абонентською ємністю 10 млн негеографічних номерів для надання електронних комунікаційних послуг на території України терміном на п'ять років", - повідомив регулятор за підсумками засідання в середу.

У пресслужбі компанії мобільного оператора агентству "Інтерфакс-Україна" уточнили, що в абонентів з'явиться можливість обирати номер, що починається на "075", до кінця поточного року.

"Vodafone вже має у своєму розпорядженні чотири номерні коди: 050, 066, 095, 099. Додатковий ресурс нумерації значно збільшує вибір бажаної комбінації цифр для нових та наявних абонентів компанії", - повідомили в пресслужбі компанії.

У "Водафон Україна" нагадали, що у клієнтів є можливість обрати номер за допомогою сторінки "Вибір номера" на сайті Vodafone.

"Сервіс дає змогу не лише підібрати, а й резервувати бажаний номер, який відповідає потрібним критеріям: підбір за маскою, датою, улюбленими числами. Сервіс підбору номерів надасть змогу також відновити свій деактивований номер", - уточнили в пресслужбі.

Крім того, Vodafone підтримує ініціативу Міністерства цифрової трансформації України щодо резервування мобільних номерів загиблих або зниклих безвісти захисників України. Компанія прийняла рішення не використовувати протягом двох років всі деактивовані номери без додаткових звернень з боку користувачів таких номерів. Для продажу в магазинах і на сайті використовуються лише ті номери, з моменту деактивації яких минуло два роки і більше, запевнили в компанії.

У тексті заявки "ВФ Україна" з проханням про виділення коду мережі призначення "75", оприлюдненому в телеграм-каналі MZU - Мобільний зв'язок України, зазначалося, що компанія вже використала 8,15 млн номерів із 10 млн із кодом мережі призначення "50". Крім того, використано 8,044 млн номерів із кодом мережі призначення "66", 8,1 млн із кодом "95" і 7,72 із кодом "99".

Раніше НКЕК видала найбільшому українському оператору мобільного зв'язку "Київстар" дозвіл на користування кодом мережі призначення 77 (+380 77).