НКЕК видала "Київстар" унікальний код мережі "707" для технології Direct-to-Cell

Фото: https://www.facebook.com/NCEC.gov.ua/posts/pfbid0cFqNgJo5hwwM9Yh8vFzfd1sx2dHLKNyY9LvcrXUZzPJrUvW9DzFfDoVFKJRPEx3Ml

Найбільший оператор мобільного зв'язку отримав унікальний код мережі "707" для впровадження в Україні технології супутникового зв'язку Direct-to-Cell (D2C), повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Це відкриває шлях до наступного етапу практичної реалізації спільного проекту "Київстар" з американською компанією SpaceX про тестування та подальше впровадження в Україні нової технології D2C, йдеться в повідомленні НКЕК в "Фейсбук" в середу.

"За результатами звернення ПрАТ "Київстар" щодо видачі додаткового коду мережі мобільного зв’язку (Mobile Network Code, MNC) НКЕК 19 березня прийняла позитивне рішення про видачу дозволу на користування кодом "707" в межах коду країни в системі мобільного зв’язку (МСС) "255" (МСС (Mobile Country Code) – це унікальний цифровий ідентифікатор країни, який використовується в міжнародних мобільних мережах для ідентифікації держави, до якої належить оператор зв’язку. Код України у міжнародній системі мобільного зв’язку 255, - ІФ-У)", - повідомив регулятор.

Окремий код MNC для супутникового сегменту мережі потрібен, аби абоненти мали змогу контролювати та вибирати в якій радіомережі Київстар (наземній чи супутниковій) отримувати послуги, пояснила в дописі у "Фейсбук" директорка департаменту електронних комунікацій НКЕК Богдана Півень.

"Як це працюватиме? Супутники, які обертаються на низьких навколоземних орбітах і оснащені спеціальними модемами eNodeB, фактично є базовими станціями мобільного зв’язку LTE/4G. Впровадження технології на першому етапі дозволить забезпечити абонентам оператора, які мають телефони стандарту LTE/4G, обмін SMS та ОТТ повідомленнями", - написала Півень.

Як випливає з повідомлення НКЕК, це може стати альтернативним технологічним рішенням для надання послуг в критичних ситуаціях та допоможе вирішити проблеми покриття віддалених важкодоступних територій України.

Раніше повідомлялося, що "Київстар" 30 грудня 2024 року підписав угоду зі Starlink, підрозділом SpaceX, для впровадження в Україні технології супутникового зв'язку Direct to Cell. Очікувалося, що за її допомогою компанія запустить функцію обміну SMS та OTT-повідомленнями у четвертому кварталі 2025 року. Наступним етапом стане впровадження голосового зв’язку та передачі даних. Технологія Direct to Cell забезпечить мобільний зв’язок на будь-якому 4G-смартфоні за допомогою супутникового сигналу там, де відсутнє традиційне покриття від операторів або якщо наземна мережа не працює через воєнні чи техногенні чинники.