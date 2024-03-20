Мінветеранів спільно з Українським Червоним Хрестом запускають Єдину телефонну ветеранську лінію

Міністерство у справах ветеранів спільно з Українським Червоним Хрестом запускають Єдину телефонну ветеранську лінію

"Впровадження телефонної "Єдиної ветеранської лінії" є важливим кроком і складовою нової ветеранської політики на підтримку українських захисників і захисниць та їхніх рідних", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

За телефоном 0 800 505 217 кваліфіковані фахівці надаватимуть консультацію з нагальних питань ветеранам, членам їхніх сімей, а також сім'ям полеглих воїнів.

Повідомляється, що працюватиме "Єдина ветеранська лінія" щодня з 8:00 до 20:00 у тестовому режимі.