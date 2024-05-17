"Київстар" почне продавати номери з кодом "77" у червні-липні

Номери мобільного зв'язку з кодом мережі призначення "77", дозвіл на використання яких одержав найбільший оператор мобільного зв'язку "Київстар", з'являться в продажу наприкінці червня - у липні, повідомив президент компанії Олександр Комаров.

"Думаю, наприкінці червня - у липні точно з'являться", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, подаючи заявку на нову мережу призначення, в НКЕК компанія була далека від критичної фази. "Київстар" оперує п'ятьма кодами мережі: "67", "68", "96", "97" і "98".

"Я добре пам'ятаю цифру, коли ми мігрували в новий білінг - ми переводили до 40 млн номерів (станом на грудень 2023 року "Київстар" обслуговував майже 24 млн абонентів мобільного зв'язку - ІФ-У). Чому така цифра? Через те, що якийсь час ми не відключаємо номери, які "замовкли", - сказав Комаров.

Президент "Київстару" розповів також про всеукраїнську ініціативу не від'єднувати від мережі людей, які залишилися на окупованих територіях. Реалізувати її планують на рівні регуляторного рішення.

"Проєкт такого рішення наразі НКЕК обговорює з нами - операторами ринку електронних комунікацій. Найімовірніше, цим рішенням буде встановлено певні часові межі, наприклад три-чотири роки. "Київстар" дотримувався такого правила з початку повномасштабного вторгнення за власною ініціативою", - сказав Комаров.



Повністю інтерв'ю президента "Київстару" Олександра Комарова читайте на сайті агентства "Інтерфакс-Україна" www.interfax.com.ua.