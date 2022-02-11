В Україні очікується незначне похолодання, місцями дощі та мокрий сніг

Найближчої доби швидке переміщення атмосферного фронту зумовить у більшості областей України опади та посилення вітру; погоду визначатиме поле високого тиску.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у суботу, 12 лютого, в Україні очікується мокрий сніг, місцями з дощем, подекуди налипання мокрого снігу, вночі у Карпатах значний сніг; у південній частині, удень і в західних областях без істотних опадів.

На дорогах, окрім південної частини, ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, уночі у західних, удень у центральних та південних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, на півдні країни 5-10° тепла; у Карпатах уночі та вдень 3-8° морозу.

У Києві в суботу вночі помірний, удень невеликий мокрий сніг; на дорогах ожеледиця; температура вночі та вдень 0-2° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 12 лютого найвища температура вдень (+10,1°) була у 1995 році, найнижча вночі (-27,4°) у 1929 році.

У неділю, 13 лютого, в Україні без опадів. У південній частині та в центральних областях уночі та вранці місцями туман. На дорогах, крім півдня, уночі та вранці місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-9° морозу, у Карпатах, на північному сході країни 10-15° морозу; вдень в Україні 2-7 ° тепла.

У Києві в неділю без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 2-4° тепла.