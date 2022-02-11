Події

10:25 11.02.2022

Депутати "Слуги народу" пропонують у 2-10 разів підвищити штрафи для власників елітних авто

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Депутати "Слуги народу" пропонують у 2-10 разів підвищити штрафи для власників елітних авто

Збільшити в 10 разів розмір штрафів за Адмінкодексом і вдвічі – за Кримінальним кодексом для власників елітних автомобілів вартістю понад 375 мінімальних зарплат (2,44 млн грн або близько $85 тис.) пропонують народні депутати фракції "Слуга народу".

Відповідний законопроект №7026 авторства 10 депутатів цієї фракції зареєстровано у Верховній Раді.

"Результатом ухвалення зазначеного законопроекту буде підвищення відповідальності на дорозі для власників елітних автомобілів, збільшення бюджетних надходжень", - наголошується в пояснювальній записці до нього.

Згідно з нею, серед штрафів, розмір яких пропонується підвищити на порядок, - непристебнутий ремінь безпеки або відсутність мотошолома, перевищення швидкості та проїзд на червоне світло, невиконання водієм вимог про зупинку й залишення місця ДТП, порушення правил із пошкодженням інших авто, їзда в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння або без документів.

Щодо штрафів за Кримінальним кодексом, розмір яких запропоновано подвоїти, то йдеться, зокрема, про знищення, підробку або заміну номерів вузлів і агрегатів транспортного засобу.

Теги: #транспорт #штрафи #автомобілі
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