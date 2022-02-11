В Україні за добу виявили 41 229 нових випадків захворювання COVID-19, одужали 20 850 осіб, 236 померли

В Україні станом на ранок п'ятниці зафіксовано 41 229 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією СOVID-19, одужали 20 850 осіб, 236 померли, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 10 лютого в Україні зафіксовано 41 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей – 3 369, медпрацівників – 1247); 72 255 осіб були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 20 826 осіб, другу дозу – 30 641 людина, додаткову дозу отримали 469 осіб, бустерну дозу – 20 319 осіб. Також за минулу добу госпіталізовано 3 936 осіб; летальних випадків – 236; одужали 20 850 осіб", - зазначено в повідомленні в Telegram-каналі відомства.

Днем раніше, 10 лютого, за добу виявили 41 694 нових випадки захворювання, 9 лютого було виявлено 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 8 лютого зафіксовано 34 353 нові випадки захворювання, 7 лютого за добу виявили 23 378 нових випадків захворювання СOVID-19, 6 лютого кількість нових випадків коронавірусу сягнула 27 851, 5 лютого за добу виявили 42 533 нові випадки захворювання СOVID-19, 4 лютого на коронавірус захворіли 43 778 людини, 3 лютого за добу виявили 39 620 нових випадків захворювання СOVID-19, 2 лютого за добу виявили 35 014 нових випадків захворювання коронавірусом, 1 лютого за добу виявили 30 768 нових випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіли 4 462 970 осіб; одужали 3 750 826 осіб; летальних випадків – 102 403.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 541 413 осіб, з них отримали першу дозу 15 541 411 осіб, отримали дві дози 14 900 578 осіб, отримали додаткову дозу 22 628 осіб, бустерну дозу – 532 850 осіб. Загалом проведено 30 997 467 щеплень.