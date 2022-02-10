Події

20:24 10.02.2022

Під приводом військових навчань РФ обмежує морський суверенітет України та перешкоджає необхідним для економіки морським перевезенням

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Під приводом військових навчань РФ обмежує морський суверенітет України та перешкоджає необхідним для економіки морським перевезенням

Під приводом військових навчань РФ обмежує морський суверенітет України, свободу судноплавства у Чорному та Азовському морях та перешкоджає необхідним для економіки морським перевезенням, заявляє посольство США.

"Російська економічна війна проти України триває. Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, обмежує свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях та перешкоджає морським перевезенням, необхідним для економіки України", - йдеться у повідомленні посольства США у Twitter.

Як повідомлялося, РФ оголосила закритими для судноплавства два райони Чорного моря та один в Азовському морі на період із 13 до 19 лютого для проведення військових навчань.

У Міністерстві закордонних справ України назвали рішення про блокування акваторії морів частиною гібридної війни РФ проти України, зазначивши, що "безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях". "Ідеться про суттєве і необґрунтоване ускладнення міжнародного судноплавства, передусім торговельного, що може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України", - наголошується в заяві МЗС.

У Військово-Морських силах Збройних сил України заявляють, що РФ зловжила міжнародним правом для досягнення власних геополітичних цілей за рахунок України, перекривши значну частину акваторії Азовського й Чорного морів у зв'язку з проведенням навчань, що передбачають ракетну й артилерійську стрільбу.

Адміністрація морських портів України (АМПУ) повідомила, що рух суден до морських портів України в Азовському морі буде заблоковано на період навчань, оскільки він можливий лише з відхиленням від рекомендованих шляхів, відповідно, з обмеженнями за осадкою.

 

Теги: #рф #сша #україна #навчання
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