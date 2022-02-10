У Міносвіти поки що не визначилися, як вчинити з підсумковою атестацією через COVID-19 - Шкарлет

Міністерство освіти і науки України спільно з Комітетом із питань освіти, науки та інновацій шукають рішення щодо проведення державної підсумкової атестації у 2021/2022 навчальному році.

"Наразі у випускників 11 класів, батьків та педагогів чимало запитань щодо здачі ДПА. Спільно з Комітетом із питань освіти, науки та інновацій ми шукаємо рішення щодо проведення державної підсумкової атестації у 2021/2022 навчальному році. Відстежуємо, зокрема, показники захворюваності на COVID-19 у різних галузях", - написав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у Telegram-каналі.

Міністр нагадав, що згідно із законодавством, учні мають пройти державну підсумкову атестацію за кожен рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів.

"Також зауважу, що законодавством не передбачено звільнення від проходження ДПА у 2022 році з одного або декількох предметів", - написав він.

Крім цього, він наголосив, що закон не звільняє від проходження ЗНО здобувачів освіти, які планують вступати до закладів вищої освіти у 2022 році.

"Але, враховуючи ситуацію з поширення коронавірусу та з метою мінімізації ризиків для здоров’я учасників освітнього процесу, попередні два роки Верховна Рада України ухвалювала рішення про звільнення від ДПА учнів 11 класів", - нагадав Шкарлет.

За його словами, наразі тривають активні консультації та обговорення з питань атестації.

"Рішення, на мою думку, має бути виваженим, ґрунтуватися на консолідованій позиції педагогів, депутатів, експертів МОН, а також рекомендаціях МОЗ. Чекаю, що найближчим часом на засіданні профільного комітету ВР ми остаточно вирішимо це питання", - додав міністр.

Джерело: https://t.me/SerhiyShkarlet/622