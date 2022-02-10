Ярославського не було в авто, що збило пішохода на трасі Київ - Харків-Довжанський, - DCH

За кермом автомобіля, номерні знаки якого було виявлено ввечері 9 лютого на місці ДТП на автодорозі Київ - Харків-Довжанський, був не президент групи DCH Олександр Ярославський, а співробітник однієї з її допоміжних служб, ідеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті DCH.

"За кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH. Уночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості скоїв наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав", - наголошується в повідомленні.

За інформацією прес-служби групи, водій прибув до поліції для допиту та співпрацює зі слідством.

"Уранці (10 лютого - ІФ) було виявлено факт відсутності номерного знака, а також з'ясувалися інші обставини справи. Уповноважені співробітники повідомили поліції, і водій одразу прибув до відділення для допиту. Наразі він співпрацює зі слідством і очікує оприлюднення запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі групи DCH повідомили також, що Ярославський 10 лютого полетів до Лондона "відповідно до сформованого на початку поточного тижня робочого графіка... для зустрічі з сім'єю".

Як повідомлялося, 9 лютого близько 22:55 у районі 534 км автодороги Київ-Харків-Довжанський невстановлений автомобіль, що рухався з боку міста Чугуїв у напрямку Харкова, збив пішохода, чоловіка віком близько 50 років, і втік із місця події. В результаті ДТП пішохід загинув.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці). Максимальне покарання згідно із санкцією статті передбачає від 3 до 8 років тюремного ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до 3 років або без нього.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області поліція встановлює особу й обставини загибелі пішохода. "Українська правда" з посиланням на джерела повідомила, що на місці аварії було знайдено автомобільні номери з кортежу Ярославського.

"За словами співрозмовника "УП", такі номери належать передній машині кортежу Ярославського. Джерело "УП" також зазначило, що Ярославський часто сам водить машину... За даними джерел "УП", є свідки, які бачили, як увечері кортеж Ярославського їхав із Харкова (Ярославський працює в Харкові та проживає в Мартовому – ред.)", - ідеться в повідомленні "Української правди".

Департамент комунікацій Нацполіції повідомив, що слідчі викличуть на допит "можливого учасника ДТП Олександра Ярославського".

Сам Ярославський у коментарі журналістам видання "Об'єктив" заявив, що про ДТП він дізнався лише вранці 10 лютого. "Я спав удома і вранці тільки дізнався про це", - сказав Ярославський.