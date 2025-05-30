Група DCH бізнесмена Ярославського закриває усі проєкти, пов'язані з онлайн- та офлайн-гемблінгом

Фінансово-промислова група компаній DCH Investment Management бізнесмена Олександра Ярославського закриває усі проєкти, пов'язані з онлайн- та офлайн-гемблінгом – азартними іграми.

Згідно з пресрелізом у п'ятницю, у DCH в ході затвердження подальшої стратегії розвитку бізнесу групи прийняли рішення відмовитися від проєктів, які розвивають гемблінг.

Директор зі стратегії DCH Олексій Болховітінов пояснив, що у сфері послуг група вирішила сконцентруватися на фінтех-проєктах, електронній комерції та страхуванні і має наміри інвестувати близько 5 млрд грн у ці напрямки у найближчі три роки.

"Ринок гемблінгу сьогодні практично закритий для нових гравців. Ми будемо рухатися в напрямках, де ми бачимо потенціал. Наприклад, об’єднання маркетплейсів та онлайн банкінгу забезпечує зручну інтеграцію платежів, підвищує конверсію завдяки рішенням типу "купуй зараз - плати пізніше" (BNPL), відкриває доступ до фінансування для продавців, дозволяє персоналізувати пропозиції через аналіз фінансових даних, а також сприяє виходу на глобальні ринки, минаючи обмеження традиційного банкінгу. Крім того, e-commerce платформи можуть самі ставати фінансовими сервісами, пропонуючи страхування, кешбек-картки чи мікрокредити, що створює нові джерела доходу та зміцнює лояльність клієнтів", - зазначив топменеджер.

При цьому нагадується, що в групі вже коментували отримання дозволу Антимонопольного комітету України на набуття контролю над ТОВ "Нейшн Діджитал Ентертейнмент". Отримання даного дозволу від АМКУ на придбання вказаної юридичної особи було частиною стандартної юридичної процедури в межах попереднього аналізу можливих інвестицій.

"За підсумками такої оцінки ми вирішили не реалізовувати цей проєкт, як і багато інших, зосередившись на тих напрямах, де бачимо стратегічну синергію з нашими поточними інвестиціями та цінностями", - резюмується в повідомленні.

DCH Investment Management – фінансово-промислова група компаній, яка керує інвестиціями у видобуток руди та металургію, машинобудування, нерухомість, страхування, банківський та готельний бізнес. Має багаторічний досвід ефективного інвестування в Україні.