Інтерфакс-Україна
Економіка
16:00 30.05.2025

Група DCH бізнесмена Ярославського закриває усі проєкти, пов'язані з онлайн- та офлайн-гемблінгом

2 хв читати

Фінансово-промислова група компаній DCH Investment Management бізнесмена Олександра Ярославського закриває усі проєкти, пов'язані з онлайн- та офлайн-гемблінгом – азартними іграми.

Згідно з пресрелізом у п'ятницю, у DCH в ході затвердження подальшої стратегії розвитку бізнесу групи прийняли рішення відмовитися від проєктів, які розвивають гемблінг.

Директор зі стратегії DCH Олексій Болховітінов пояснив, що у сфері послуг група вирішила сконцентруватися на фінтех-проєктах, електронній комерції та страхуванні і має наміри інвестувати близько 5 млрд грн у ці напрямки у найближчі три роки.

"Ринок гемблінгу сьогодні практично закритий для нових гравців. Ми будемо рухатися в напрямках, де ми бачимо потенціал. Наприклад, об’єднання маркетплейсів та онлайн банкінгу забезпечує зручну інтеграцію платежів, підвищує конверсію завдяки рішенням типу "купуй зараз - плати пізніше" (BNPL), відкриває доступ до фінансування для продавців, дозволяє персоналізувати пропозиції через аналіз фінансових даних, а також сприяє виходу на глобальні ринки, минаючи обмеження традиційного банкінгу. Крім того, e-commerce платформи можуть самі ставати фінансовими сервісами, пропонуючи страхування, кешбек-картки чи мікрокредити, що створює нові джерела доходу та зміцнює лояльність клієнтів", - зазначив топменеджер.

При цьому нагадується, що в групі вже коментували отримання дозволу Антимонопольного комітету України на набуття контролю над ТОВ "Нейшн Діджитал Ентертейнмент". Отримання даного дозволу від АМКУ на придбання вказаної юридичної особи було частиною стандартної юридичної процедури в межах попереднього аналізу можливих інвестицій.

"За підсумками такої оцінки ми вирішили не реалізовувати цей проєкт, як і багато інших, зосередившись на тих напрямах, де бачимо стратегічну синергію з нашими поточними інвестиціями та цінностями", - резюмується в повідомленні.

DCH Investment Management – фінансово-промислова група компаній, яка керує інвестиціями у видобуток руди та металургію, машинобудування, нерухомість, страхування, банківський та готельний бізнес. Має багаторічний досвід ефективного інвестування в Україні.

Теги: #dch #ярославський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:01 29.05.2025
АМКУ оштрафував ДМЗ групи DCH Ярославського на 350 тис. грн за неподання інформації

АМКУ оштрафував ДМЗ групи DCH Ярославського на 350 тис. грн за неподання інформації

18:39 29.05.2025
Група DCH бізнесмена Ярославського заявляє про обшуки Нацполіції без санкції суду

Група DCH бізнесмена Ярославського заявляє про обшуки Нацполіції без санкції суду

12:22 16.08.2024
Держекоінспекція перевірить дотримання ДМЗ Ярославського екологічного законодавства

Держекоінспекція перевірить дотримання ДМЗ Ярославського екологічного законодавства

15:30 11.10.2023
Харківський тракторний завод планує відновити виробництво військового транспорту

Харківський тракторний завод планує відновити виробництво військового транспорту

17:39 13.07.2022
DCH констатувала цілковите руйнування чотирьох своїх об'єктів у Харківській області

DCH констатувала цілковите руйнування чотирьох своїх об'єктів у Харківській області

16:29 13.07.2022
Ярославський після повернення в Україну поспілкувався з менеджментом "Металіста" та пообіцяв клубу стабільне фінансування

Ярославський після повернення в Україну поспілкувався з менеджментом "Металіста" та пообіцяв клубу стабільне фінансування

17:35 18.02.2022
Фігуранти справи про ДТП за участю кортежу Ярославського намагалися знищити слідову інформацію на авто - поліція

Фігуранти справи про ДТП за участю кортежу Ярославського намагалися знищити слідову інформацію на авто - поліція

15:17 17.02.2022
Ярославський обіцяє взяти участь у всіх слідчих діях у справі про ДТП

Ярославський обіцяє взяти участь у всіх слідчих діях у справі про ДТП

15:50 15.02.2022
Поліція розслідує зникнення речових доказів у справі про ДТП за участю кортежу Ярославського

Поліція розслідує зникнення речових доказів у справі про ДТП за участю кортежу Ярославського

15:58 12.02.2022
Венедіктова закликає Ярославського повернутися в Україну й обіцяє чесне розслідування ДТП

Венедіктова закликає Ярославського повернутися в Україну й обіцяє чесне розслідування ДТП

ВАЖЛИВЕ

Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо 8-го перегляду програми EFF

Оператори 5 країн домовилися про схему постачань американського ЗПГ із Греції в Україну

Україна не може підтримувати бізнес США і країн Європи з РФ під час війни – Зеленський

Російська економіка відчує наслідки санкцій у червні 2026р. – Зеленський

НКРЕКП спростила транспортування газу до України через Трансбалканський коридор

ОСТАННЄ

НБУ вивів зі штатного розпису після звільнення Сіренко посаду начальника управління за страховим ринком

Sky Bank акредитував 9 і 10 будинки ЖК "Сирецькі сади" у програмі "єОселя"

Ощадбанк надав кредит Львову 668 млн грн

Кабмін погодив залучення від Японії майже $3 млрд на пріоритетні бюджетні видатки

"Філіп Морріс Україна" готова відновити експорт сигарет

Співвласники SoftServe та ексголова Львівської ОДА Кміть побудують 5-зірковий готель у Трускавці

Аграрії виконали план посіву ярих зернових та бобових на 97%, технічних культур – на 93%

Сьогоднішні власники валютних ОВДП не зможуть їх продати без змін Нацбанком його регулювання

Зеленський обговорив з міністром фінансів довгострокові перспективи України

АМКУ надав дозвіл на концентрацію 100% акцій ОГХК підконтрольним NEQSOL Holding ТОВ "Цемін Україна"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА