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15:50 15.02.2022

Поліція розслідує зникнення речових доказів у справі про ДТП за участю кортежу Ярославського

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Поліція розслідує зникнення речових доказів у справі про ДТП за участю кортежу Ярославського

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом утрати речових доказів у справі про ДТП зі смертельним наслідком за участю кортежу президента групи DCH Олександра Ярославського, яка сталася на 534 км автотраси Київ-Харків-Довжанський увечері 9 лютого.

"Халатне ставлення до своїх обов'язків працівників Чугуївського районного відділу Харківського обласного бюро судмедекспертизи призвело до втрати речових доказів у кримінальному провадженні, відкритому в рамках досудового розслідування обставин ДТП, що сталася 9 лютого на автотрасі в Харківській області. Слідчі... внесли відомості до ЕРДР за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Під час досудового розслідування, щоб з'ясувати, де є втрачені речові докази, поліцейські встановили перелік співробітників моргу та провели невідкладні слідчі дії, зокрема п’ять обшуків та дев’ять оглядів.

"Слідчі дії проведені в приміщенні моргу, за адресами проживання працівників, а також у їхніх транспортних засобах. Досудове розслідування триває", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Раніше у вівторок депутат Чугуївської міськради Дмитро Дробот із посиланням на джерела в поліції повідомив про зникнення речей пішохода, збитого на смерть машиною з кортежу Ярославського, а також про обшуки у п’яти співробітників моргу та співробітників судмедекспертизи.

Як повідомлялося, 9 лютого близько 22:55 у районі 534 км автодороги Київ-Харків-Довжанський невстановлений автомобіль, що рухався з боку міста Чугуєва в напрямку Харкова, збив пішохода й поїхав із місця події. Унаслідок ДТП пішохід загинув. Ним виявився 36-річний житель Чугуївського району Харківської області.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України – за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) та за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці).

"Українська правда" з посиланням на джерела повідомила, що на місці аварії було знайдено автомобільні номери з кортежу президента групи DCH Олександра Ярославського.

Департамент комунікацій Нацполіції повідомив, що слідчі викличуть на допит "можливого учасника ДТП Олександра Ярославського".

Пізніше у пресслужбі DCH заявили, що за кермом авто була людина, яка працює в одній із допоміжних служб DCH, і 10 лютого вона явилася до поліції для допиту та співпрацює зі слідством.

У пресслужбі групи DCH повідомили також, що Ярославський 10 лютого вилетів до Лондона "відповідно до сформованого на початку поточного тижня робочого графіка... для зустрічі з сім'єю".

Увечері 10 лютого Київський райсуд Харкова відклав обрання запобіжного заходу водієві, якому оголошено про підозру за ч. 2 ст. 286 та за ч. 3 ст. 135 КК України.

Пізніше того самого дня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що, як з'ясувалося, на момент ДТП водій був в іншому місці. Монастирський повідомив, що у зв'язку зі спробою приховати злочин та надати завідомо неправдиві свідчення розслідування ДТП буде передано Головному слідчому управлінню Нацполіції, а начальника ГУ НП у Харківській області Станіслава Перліна буде звільнено.

11 лютого Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом притягнення явно невинуватого до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 372 КК України).

Того самого дня поліція відкрила ще одне провадження - за приховування злочину (ч.1 ст. 396 КК України) стосовно водія, який заявив про свою причетність до ДТП.

Теги: #дтп #ярославський #поліця
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