Фігуранти справи про ДТП за участю кортежу Ярославського намагалися знищити слідову інформацію на авто - поліція

Експерти зі слідчими Нацполіції оглянули дві машини з кортежу президента групи DCH Олександра Ярославського, доставлені до Києва для проведення експертних досліджень, і дійшли висновку про спробу знищити слідову інформацію, яка може вказувати на причетність авто до ДТП.

"Експерти з'ясували, що на момент вилучення зазначених автомобілів окремі їхні елементи, а саме передня частина, колеса та днище, були замиті. Це свідчить про спробу фігурантами кримінального провадження знищити слідову інформацію, яка може вказувати на причетність автомобілів до ДТП, а потім уникнути відповідальності за скоєння смертельної події", - повідомляється на сайті Нацполіції у Харківській області.

Як повідомлялося, 9 лютого близько 22:55 у районі 534 км автодороги Київ-Харків-Довжанський невстановлений автомобіль, що рухався з боку міста Чугуєва в напрямку Харкова, збив пішохода й поїхав із місця події. Унаслідок ДТП пішохід загинув. Ним виявився 36-річний житель Чугуївського району Харківської області.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України – за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) та за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці).

"Українська правда" з посиланням на джерела повідомила, що на місці аварії було знайдено автомобільні номери з кортежу президента групи DCH Олександра Ярославського.

Департамент комунікацій Нацполіції повідомив, що слідчі викличуть на допит "можливого учасника ДТП Олександра Ярославського".

Пізніше у пресслужбі DCH заявили, що за кермом авто була людина, яка працює в одній із допоміжних служб DCH, і 10 лютого вона явилася до поліції для допиту та співпрацює зі слідством.

У пресслужбі групи DCH повідомили також, що Ярославський 10 лютого вилетів до Лондона "відповідно до сформованого на початку поточного тижня робочого графіка... для зустрічі з сім'єю".

Увечері 10 лютого Київський райсуд Харкова відклав обрання запобіжного заходу водієві, якому оголошено про підозру за ч. 2 ст. 286 та за ч. 3 ст. 135 КК України.

Пізніше того самого дня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що, як з'ясувалося, на момент ДТП водій був в іншому місці. Монастирський повідомив, що у зв'язку зі спробою приховати злочин та надати завідомо неправдиві свідчення розслідування ДТП буде передано Головному слідчому управлінню Нацполіції, а начальника ГУ НП у Харківській області Станіслава Перліна буде звільнено.

11 лютого Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом притягнення явно невинуватого до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 372 КК України).

Того самого дня поліція відкрила ще одне провадження - за приховування злочину (ч.1 ст. 396 КК України) стосовно водія, який заявив про свою причетність до ДТП.

18 лютого пресслужба DCH оприлюднила заяву Ярославського. Бізнесмен обвинуватив слідство в упередженості та подвійних стандартах, однак пообіцяв взяти участь у слідчих діях, щойно дасть змогу графік.