Поліція викрила розтрату понад 1,7 млн грн, виділених на створення водоохоронних зон у Києві

Фото: https://www.facebook.com/frankivskpolice/posts/

Слідчі поліції викрили розтрату понад 1,7 млн грн, виділених на створення водоохоронних зон у столиці, вчинену посадовцями комунального підприємства (КП) Київської міської державної адміністрації (КМДА) за попередньою змовою з представниками приватного товариства, повідомляє у середу відділ комунікації Національної поліції України.

"Посадові особи КП КМДА за попередньою змовою з представниками приватного товариства організували розтрату бюджетних коштів, виділених на природоохоронні заходи. Для цього сторони уклали договір на розроблення проєктів землеустрою щодо організації й встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг на п’яти пляжах, у тому числі — на островах Труханів і Венеціанський", - йдеться у повідомленні на сайті правоохоронців.

За матеріалами слідства, сторони склали завідомо неправдиві документи про нібито виконані роботи та підписали акти приймання-передачі. Хоча роботи фактично не проводилися, на рахунки підрядника було перераховано 1 716 787 гривень.

Правоохоронці провели серію обшуків на Київщині за місцем проживання фігурантів і їхніх близьких родичів, а також у приміщеннях підприємств, керівниками яких вони є. За результатами слідчих дій слідчі Головного слідчого управління Нацполіції оголосили підозру директору підприємства-підрядника у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах та у службовому підробленні. У серпні аналогічну підозру повідомили керівнику КП КМДА.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.

Щодо інших фігурантів оборудки проводяться слідчі дії, після завершення яких буде визначено щодо про повідомлення їм про підозру.

Крім того, було ініційовано судове скасування неправомірно встановлених охоронних зон і прибережних смуг на Трухановому й Венеціанському островах, що унеможливило їхню забудову та інше незаконне використання, а Держгеокадастр вилучив відповідні записи з державного реєстру.

Досудове розслідування триває за оперативного супроводу Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора.