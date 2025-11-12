Інтерфакс-Україна
Події
16:34 12.11.2025

Поліція викрила розтрату понад 1,7 млн грн, виділених на створення водоохоронних зон у Києві

2 хв читати
Поліція викрила розтрату понад 1,7 млн грн, виділених на створення водоохоронних зон у Києві
Фото: https://www.facebook.com/frankivskpolice/posts/

Слідчі поліції викрили розтрату понад 1,7 млн грн, виділених на створення водоохоронних зон у столиці, вчинену посадовцями комунального підприємства (КП) Київської міської державної адміністрації (КМДА) за попередньою змовою з представниками приватного товариства, повідомляє у середу відділ комунікації Національної поліції України.

"Посадові особи КП КМДА за попередньою змовою з представниками приватного товариства організували розтрату бюджетних коштів, виділених на природоохоронні заходи. Для цього сторони уклали договір на розроблення проєктів землеустрою щодо організації й встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг на п’яти пляжах, у тому числі — на островах Труханів і Венеціанський", - йдеться у повідомленні на сайті правоохоронців.

За матеріалами слідства, сторони склали завідомо неправдиві документи про нібито виконані роботи та підписали акти приймання-передачі. Хоча роботи фактично не проводилися, на рахунки підрядника було перераховано 1 716 787 гривень.

Правоохоронці провели серію обшуків на Київщині за місцем проживання фігурантів і їхніх близьких родичів, а також у приміщеннях підприємств, керівниками яких вони є. За результатами слідчих дій слідчі Головного слідчого управління Нацполіції оголосили підозру директору підприємства-підрядника у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах та у службовому підробленні. У серпні аналогічну підозру повідомили керівнику КП КМДА.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.

Щодо інших фігурантів оборудки проводяться слідчі дії, після завершення яких буде визначено щодо про повідомлення їм про підозру.

Крім того, було ініційовано судове скасування неправомірно встановлених охоронних зон і прибережних смуг на Трухановому й Венеціанському островах, що унеможливило їхню забудову та інше незаконне використання, а Держгеокадастр вилучив відповідні записи з державного реєстру.

Досудове розслідування триває за оперативного супроводу Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора.

Теги: #кмда #викриття #поліція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:40 11.11.2025
У Запоріжжі викрили угрупування, яке налагодило переправку ухилянтів за кордон та сприяло дезертирству військових – ДБР

У Запоріжжі викрили угрупування, яке налагодило переправку ухилянтів за кордон та сприяло дезертирству військових – ДБР

14:26 11.11.2025
На Вінниччині судитимуть членів ОЗГ за закупівлю армійських ліжок зі збитками у 2,7 млн грн – Нацполіція

На Вінниччині судитимуть членів ОЗГ за закупівлю армійських ліжок зі збитками у 2,7 млн грн – Нацполіція

10:42 11.11.2025
Поліція затримала у Києві чотирьох рекетирів, які вимагали у чоловіка $50 тис

Поліція затримала у Києві чотирьох рекетирів, які вимагали у чоловіка $50 тис

12:14 09.11.2025
У Києві тимчасово не працює фунікулер через стабілізаційні відключення е/е

У Києві тимчасово не працює фунікулер через стабілізаційні відключення е/е

10:07 09.11.2025
У Києві з 10 до 24 листопада частково обмежать рух на вул. Симона Петлюри

У Києві з 10 до 24 листопада частково обмежать рух на вул. Симона Петлюри

18:10 07.11.2025
У Києві на місяць частково обмежуватимуть рух на перехресті вул. Володимирська та Богдана Хмельницького – КМДА

У Києві на місяць частково обмежуватимуть рух на перехресті вул. Володимирська та Богдана Хмельницького – КМДА

11:31 06.11.2025
Поліція Києва розшукує начальника відділення Дарницького управління поліції

Поліція Києва розшукує начальника відділення Дарницького управління поліції

20:20 05.11.2025
Суд скасував домашній арешт керівника апарату КМДА Загуменного і відсторонення його від посади - КМДА

Суд скасував домашній арешт керівника апарату КМДА Загуменного і відсторонення його від посади - КМДА

18:09 05.11.2025
Станом на середу з опаленням 95% будинків у столиці – КМДА

Станом на середу з опаленням 95% будинків у столиці – КМДА

17:50 05.11.2025
Суд скасував відсторонення керівника апарату Загуменного від роботи та цілодобовий домашній арешт - КМДА

Суд скасував відсторонення керівника апарату Загуменного від роботи та цілодобовий домашній арешт - КМДА

ВАЖЛИВЕ

Міндіч залишив Україну на законних підставах - Держприкордонслужба

Кабмін вніс на РНБО пропозиції щодо санкцій на Міндіча та Цукермана - Свириденко

Двох працівників досі шукають на шахті Інгульська "СхідГЗК" після затоплення 11 листопада – Міненерго

Зеленський підпише указ про санкції проти двох фігурантів у справі НАБУ щодо "Енергоатому"

Зеленський висловився за відставку міністрів юстиції та енергетики

ОСТАННЄ

Сибіга закликав держави G7 збільшити інвестицій в українське виробництво ракет і дронів

Рівень цифрових навичок українців зріс із 47,5% до 57,5% за 6 років, мета ще 10 в.п. за 5 років — 1-й віцепремʼєр

"Метінвест" запустив програму Steel Force для залучення молоді до проєктів відбудови України та розвитку ГМК

Агент ФСБ, який наводив російські удари по складах пального у Запоріжжі, засуджений до 15 років тюрми – СБУ

Міндіч залишив Україну на законних підставах - Держприкордонслужба

Кабмін вніс на РНБО пропозиції щодо санкцій на Міндіча та Цукермана - Свириденко

Двох працівників досі шукають на шахті Інгульська "СхідГЗК" після затоплення 11 листопада – Міненерго

Фінкомітет Ради рекомендував уряду звільнити заступника міністра Мінцифри Вискуба за зрив запровадження "еАкцизу"

Голова антикорупційного комітету Ради ініціює аудит НАЗК через плівки НАБУ у справі "Енергоатому"

Зеленський підпише указ про санкції проти двох фігурантів у справі НАБУ щодо "Енергоатому"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА