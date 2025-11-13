Інтерфакс-Україна
Події
15:24 13.11.2025

Відомо про 12 поранених через зіткнення трамваїв у Лодзі – ЗМІ

1 хв читати

Щонайменше 12 осіб постраждали через зіткнення трамваїв у м. Лодзь (Польща), повідомляє у четвер радіо RMF24.

"На вулиці Петрковській у Лодзі сталася серйозна аварія, де два трамваї зіткнулися безпосередньо перед алеєю Міцкевича. В результаті зіткнення 12 осіб отримали травми. Рух трамваїв у центрі міста було зупинено", - йдеться у повідомленні на сайті мовника.

За попередніми даними, один з трамваїв врізався в задню частину транспортного засобу, що рухався попереду.

Теги: #польща #дтп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:22 12.11.2025
Польща подала заявку до Єврокомісії на повне звільнення від міграційного пакту

Польща подала заявку до Єврокомісії на повне звільнення від міграційного пакту

10:29 11.11.2025
Автобус з іноземними туристами потрапив у ДТП у Єгипті

Автобус з іноземними туристами потрапив у ДТП у Єгипті

13:19 08.11.2025
Польський Сейм відхилив законопроєкт президента Навроцького про зміни в наданні допомоги українцям – ЗМІ

Польський Сейм відхилив законопроєкт президента Навроцького про зміни в наданні допомоги українцям – ЗМІ

19:18 06.11.2025
Єрмак обговорив із польськими аналітиками загрозу від російських БпЛА

Єрмак обговорив із польськими аналітиками загрозу від російських БпЛА

18:49 06.11.2025
Єрмак у Польщі обговорив посилення військової співпраці

Єрмак у Польщі обговорив посилення військової співпраці

10:53 06.11.2025
На Волині відпрацювали дії під час паводків: спільні навчання УЧХ, ДСНС і польських служб

На Волині відпрацювали дії під час паводків: спільні навчання УЧХ, ДСНС і польських служб

19:18 05.11.2025
До 9 людей зросла кількість постраждалих через зіткнення автобуса у Києві

До 9 людей зросла кількість постраждалих через зіткнення автобуса у Києві

16:48 05.11.2025
П'ятеро людей постраждали у Києві через зіткнення автобуса з електроопорою – поліція

П'ятеро людей постраждали у Києві через зіткнення автобуса з електроопорою – поліція

02:11 04.11.2025
Генштаб ЗС Польщі: РФ активізувала операції для розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі

Генштаб ЗС Польщі: РФ активізувала операції для розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі

10:46 03.11.2025
Держмитслужба попередила про можливі черги на кордоні з Польщею в Ягодині та Устилузі через впровадження EES

Держмитслужба попередила про можливі черги на кордоні з Польщею в Ягодині та Устилузі через впровадження EES

ВАЖЛИВЕ

Міністри економіки ЄС обговорили варіанти фінпідтримки України на 2026-2027рр, запропоновані Єврокомісією. Більшість – за "репараційну позику"

Зеленський у п'ятницю проведе Ставку, присвячену захисту Запоріжжя

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили просування ворога - речник

Фон дер Ляєн назвала три варіанти, які розглядає Єврокомісія щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

Троє загиблих, один поранений унаслідок ворожого удару в Харківській області

ОСТАННЄ

Мешканка Костянтинівки 18 років зберігала тіло померлої доньки у квартирі

Законопроєкт про адаптацію військових до цивільного життя готується в Раді – нардеп Тарасенко

Окупанти вдарили дроном по промзоні в Сумах, йде ліквідація пожежі, містян просять зачинити вікна

Саакашвілі звернувся до Зеленського з проханням включити його до списку цивільних полонених

Міністри економіки ЄС обговорили варіанти фінпідтримки України на 2026-2027рр, запропоновані Єврокомісією. Більшість – за "репараційну позику"

У Білій Церкві збудують квартал для переселенців із Маріуполя, архітектурний концепт проєкту представлено на виставці ReBuild Ukraine

Зеленський у п'ятницю проведе Ставку, присвячену захисту Запоріжжя

Кабмін виділить 1 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілів у 93 прифронтових громадах

Окупанти вдарили дроном по промзоні в Сумах, йде ліквідація пожежі

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили просування ворога - речник

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА