Відомо про 12 поранених через зіткнення трамваїв у Лодзі – ЗМІ

Щонайменше 12 осіб постраждали через зіткнення трамваїв у м. Лодзь (Польща), повідомляє у четвер радіо RMF24.

"На вулиці Петрковській у Лодзі сталася серйозна аварія, де два трамваї зіткнулися безпосередньо перед алеєю Міцкевича. В результаті зіткнення 12 осіб отримали травми. Рух трамваїв у центрі міста було зупинено", - йдеться у повідомленні на сайті мовника.

За попередніми даними, один з трамваїв врізався в задню частину транспортного засобу, що рухався попереду.