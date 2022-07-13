Спорт

16:29 13.07.2022

Ярославський після повернення в Україну поспілкувався з менеджментом "Металіста" та пообіцяв клубу стабільне фінансування

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Ярославський після повернення в Україну поспілкувався з менеджментом "Металіста" та пообіцяв клубу стабільне фінансування

Президент ФК "Металіст" (Харків) Олександр Ярославський, який напередодні повернувся в Україну, взяв участь в онлайн-конференції з менеджментом клубу та Академії футболу і командою.

"Наша головна мета - зберегти клуб для Харкова та харків'ян. І всі наші дії спрямовані на це", - наводить слова Ярославського пресслужба ФК "Металіст".

Він не висловив заперечення проти переходу головного тренера першої команди Олександра Кучера та кількох гравців до "Дніпра-1". На його думку, футболісти повинні мати гідну ігрову практику, щоб у майбутньому принести більше користі "Металісту".

"Одна річ, якби клуб грав у Харкові, на своєму стадіоні, інша — коли це неможливо. У цьому випадку для футболістів найважливіше дати можливість підтримувати спортивну форму та професійно рости", - сказав Ярославський.

Віцепрезидент ФК Євген Красніков повідомив, що перебуває на робочому місці, здійснює комплектацію та підготовку "Металіста" до старту в УПЛ. На цю хвилину клуб підписав контракти з трьома новими футболістами — Дмитром Коркішком, Данилом Книшем та Русланом Бабенком, а також продовжив контракти з деякими гравцями. Під час комплектації команди "Металіст" і далі робить ставку виключно на футболістів, які відповідають рівню УПЛ.

Спортивним директором клубу призначено Василя Кобіна, який уже став до роботи. Обов'язки головного тренера після відходу Олександра Кучера та його помічника Юрія Ушмаєва виконує Олександр Призетко.

Учасники конференції також обговорили ситуацію в Академії футболу "Металіст". Щоб вихованці клубу мали можливість спокійно тренуватися, було ухвалено рішення евакуювати академію до Ужгорода.

На завершення конференції Ярославський запевнив, що клуб і далі отримуватиме стабільне фінансування, і керівництво робитиме все необхідне для забезпечення розвитку "Металіста".

Джерело: https://ua.metalist.ua/news/aleksandr-yaroslavskiy-provel-vstrechu-s-menedzhmentom-fk-metallist-i-komandoy-itogi.html

Теги: #ярославський #фк_металіст

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