Слідчі поліції викликають Ярославського на допит у справі про ДТП за участі його кортежу

Розслідування ДТП зі смертельним наслідком за участі кортежу президента групи DCH Олександра Ярославського, яка сталася на 534 км автотраси Київ-Харків-Довжанський увечері 9 лютого, передано групі слідчих Головного слідчого управління Нацполіції України.

"З метою ефективного розслідування всіх обставин події, яка трапилася 9 лютого увечері на Харківщині, справу про ДТП передано зі слідчого підрозділу поліції Харківської області до Головного слідчого управління Національної поліції України... За рішенням керівника органу досудового розслідування у кримінальному провадженні створено слідчу групу. До її складу увійшли досвідчені слідчі", - повідомляється на сайті Нацполіції України.

Частина слідчих, які увійшли до групи, вже виїхали на Харківщину для проведення додаткових слідчих дій.

Окрім того, слідчі у рамках розслідування обставин ДТП викликали Ярославського для допиту.

"Виклик здійснено способом, передбаченим Кримінальним процесуальним кодексом України", - наголошується у повідомленні на сайті Нацполіції.

Як повідомлялося, 9 лютого близько 22:55 у районі 534 км автодороги Київ-Харків-Довжанський невстановлений автомобіль, що рухався з боку міста Чугуєва у напрямку Харкова, збив пішохода й поїхав із місця події. Унаслідок ДТП пішохід загинув. Ним виявився 36-річний мешканець Чугуївського району Харківської області.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України – за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) та за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці).

"Українська правда" з посиланням на джерела повідомила, що на місці аварії було знайдено автомобільні номери з кортежу президента групи DCH Олександра Ярославського.

Департамент комунікацій Нацполіції повідомив, що слідчі викличуть на допит "можливого учасника ДТП Олександра Ярославського".

Пізніше у пресслужбі DCH заявили, що за кермом авто була людина, яка працює в одній із допоміжних служб DCH, і 10 лютого вона з'явилася до поліції для допиту та співпрацює зі слідством.

У пресслужбі групи DCH повідомили також, що Ярославський 10 лютого вилетів до Лондона "відповідно до сформованого на початку поточного тижня робочого графіка... для зустрічі з сім'єю".

Увечері 10 лютого Київський райсуд Харкова відклав обрання запобіжного заходу водієві, якому оголошено про підозру за ч. 2 ст. 286 та за ч. 3 ст. 135 КК України.

Пізніше того самого дня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що, як з'ясувалося, на момент ДТП водій перебував в іншому місці. Монастирський повідомив, що у зв'язку зі спробою приховати злочин та надати свідомо неправдиві свідчення розслідування ДТП буде передано Головному слідчому управлінню Нацполіції, а начальника ГУ НП у Харківській області Станіслава Перліна буде звільнено.

11 лютого Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 372 КК України).