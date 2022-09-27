Французькі слідчі допоможуть із документуванням злочинів в Ізюмі та ідентифікацією жертв - Колонна

Слідчі Національної жандармерії Франції, які прибули в Україну, розпочнуть роботу в Ізюмі в середу, вони допомагатимуть українським правоохоронцям документувати злочини, ідентифікувати жертв, повідомила міністр з питань Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна.

"Вони щойно прибули. Уже відзавтра вони почнуть роботу на місці, допомагатимуть українським правоохоронцям документувати злочини, ідентифікувати жертв", - сказала Колонна на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві у вівторок.

Міністр нагадала, що Франція передала Україні мобільну лабораторію ДНК, і додала, що її використовуватимуть в Ізюмі.

"Вони працюватимуть у Харківській області. Спочатку їхня нова місія - на 15 днів, але її може бути продовжено. Перша частина цього відрядження стосується Ізюму. Я думаю, вони й надалі працюватимуть", - зазначила Колонна.