Правоохоронні органи проводять слідчі дії на об'єктах, пов'язаних із "Київміськбудом"

Правоохоронні органи проводять слідчі дії на об'єктах, пов'язаних з ПрАТ "Київміськбуд", повідомив президент холдингу Ігор Кушнір.

"Окрім перевірок, аудитів та комісій, сьогодні правоохоронні органи проводять слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з "Київміськбуд". Менеджмент компанії в усьому сприяє правоохоронцям, надаються усі необхідні документи тощо. Зазначу, що компанія працює виключно у правовому полі, тож ми переконані, що результати як аудиту, так і відповідних розслідувань та перевірок, будуть позитивними", - повідомив він у фейсбуці.

Кушнір наголосив, що "Київміськбуд" продовжує роботу в штатному режимі, будівництво триває.

Як повідомлялося, на початку липня наглядова рада і правління ПрАТ "Київміськбуд" ухвалили рішення про аудит компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських компаній, президента холдингу Ігоря Кушніра відсторонено від виконання обов'язків.

Наразі працює тимчасова контрольна комісія, створена депутатами Київради. На початку літа вона запросила в АТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" дані про фінансові результати будкомпанії за період із 2019-го до 2022 року, а також про нараховані та виплачені в ці роки до бюджету Києва дивіденди і пов'язані з ними розрахунки, розпорядження та протокольні рішення.

Раніше "Київміськбуд" повідомив про суттєвий розмір заборгованості за договорами розстрочки - понад 320 млн грн, що перешкоджає відновленню активних будівельних робіт на об'єктах.

За даними Openadtabot, "Київміськбуд" у 2022 році отримав 35,8 млн грн чистого збитку проти 4,3 млн грн чистого прибутку в попередньому році. Водночас виручка компанії зросла на 23% і становила 1,8 млрд грн.

ХК "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об'єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До складу ХК входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), є Київська міська рада (80%).