Події

11:13 01.06.2023

У київській поліклініці, де не відкрили укриття під час повітряної тривоги, тривають слідчі дії

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У поліклініці Києва, де під час ворожої повітряної атаки в ніч на четвер не відкрили укриття, тривають слідчі дії - допитують керівництво і персонал медзакладу, повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості з боку посадових осіб медичного закладу, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України)", - ідеться в повідомленні міськпрокуратури в телеграм-каналі в четвер.

За даними слідства, в ніч на 1 червня під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє осіб, зокрема дитина 2012 р.н., ще 15 осіб зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості - 11 із них госпіталізовано до лікувальних закладів.

"Житель Києва, чия дружина загинула під час атаки РФ, повідомив, що люди прибігли вночі до укриття, розташованого в дитячій поліклініці, але їм ніхто не відчинив", - зазначається в повідомленні.

У прокуратурі столиці інформують: "Наразі у цьому медзакладі тривають слідчі дії. Допитуються керівництво та персонал медзакладу для встановлення посадових осіб, відповідальних за експлуатацію укриття та забезпечення вільного доступу до нього під час оголошення повітряної тривоги".

Досудове розслідування здійснюють слідчі Деснянського управління поліції ГУ Нацполіції в Києві.

Теги: #укриття #поліклініка #слідчі

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