DCH констатувала цілковите руйнування чотирьох своїх об'єктів у Харківській області

Група DCH бізнесмена Олександра Ярославського констатувала повне руйнування своїх чотирьох активів у Харківській області, проте продовжує господарську діяльність, повідомила пресслужба групи на сайті.

"Незважаючи на повне руйнування одного із заводів, торговельно-розважального центру та двох інфраструктурних об'єктів, розташованих у Харківській області, група продовжує госпдіяльність", - йдеться у повідомленні.

Водночас наголошується, що DCH залишається одним із найбільших українських платників податків: за перше півріччя 2022 року до бюджетів усіх рівнів сплачено 1,182 млрд грн.

"На сьогодні DCH забезпечує роботою близько 10 тис. осіб та послідовно провадить політику збереження робочих місць", - йдеться у повідомленні.

Бізнес-група DCH Ярославського має більш ніж 20-річну історію. Серед пріоритетних напрямів – фінанси, промисловість, видобуток корисних копалин, транспорт, девелопмент, виробництво будматеріалів, ресторанний бізнес.

Згідно з інформацією на сайті, у Харкові DCH має п'ять активів: міжнародний аеропорт, Харківський тракторний завод (ХТЗ), ТРЦ "Караван Megastore", готель Kharkiv Palace Hotel, а також "Екополіс ХТЗ" - довгостроковий інвестиційний проєкт групи на основі потужностей ХТЗ.