АМКУ оштрафував ДМЗ групи DCH Ярославського на 350 тис. грн за неподання інформації

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ПрАТ "Дніпровський металургійний завод" (ДМЗ), який входить до DCH Steel групи DCH бізнесмена Олександра Ярославського, на 350 тис. грн за неподання інформації.

Згідно із повідомленням АМКУ, таке рішення було винесене на засіданні АМКУ у четвер.

"Оштрафовано ПрАТ "Дніпровський металургійний завод" (ДМЗ) на 350 тис. грн за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 13 статті 50 закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 6 січня 2023р. №126-26.13/01-684е у встановлений ним строк", - констатується в повідомленні АМКУ.

МЗ спеціалізується на випуску сталі, чавуну, прокату та виробів із них - швелерів та кутиків, спецпрофілів для машинобудування та гірничодобувної промисловості.

Група DCH 1 березня 2018 року підписала договір про купівлю Дніпровського метзаводу.

За даними НДУ на перший квартал 2025 року, у власності Drampisco Limited (Кіпр) перебуває 97,7346% акцій ДМЗ.

Статутний капітал ПрАТ – 574,994 млн грн, номінал акції – 0,25 грн.