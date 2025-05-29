Група DCH бізнесмена Ярославського заявляє про обшуки Нацполіції без санкції суду

Група DCH бізнесмена Олександра Ярославського заявила про проведення в четвер обшуків в офісних приміщеннях підприємств у Києві, Харкові та Дніпрі.

Згідно з пресрелізом групи, в четвер, 29 травня, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР НПУ) під керівництвом Андрія Рубеля та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції (ГСУ НПУ) провели обшуки, зокрема, вилучивши документацію, комп’ютерну техніку та накопичувачі інформації тощо.

DCH заявляє, що вважає ці масові обшуки незаконними, такими, що чинять необґрунтований тиск на бізнес-діяльність групи, та наслідком того, що попередні незаконні дії правоохоронців були оскаржені в Офісі Генерального прокурора, ГСУ НПУ та ДСР НПУ.

"Останні дії Нацполіції є грубим порушенням норм КПК України та Конституції. Це політично мотивований тиск на легальний бізнес. Такі слідчі дії можна кваліфікувати як переслідування. Вони не можуть застосовуватись до бізнесу, який відкрито працює, звітує, сплачує податки та постійно співпрацює з правоохоронцями з усіх питань", - заявила юрисконсульт DCH Олена Лисицька.

В пресрелізі уточнюється, що 29 травня 2025 року слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України спільно з оперативними працівниками ДСР ГСУ НПУ проводять масштабні обшуки у працівників та за юридичними адресами підприємств групи компаній DCH у межах кримінального провадження № 42022000000000719 від 16 червня 2022 року. Формальним обґрунтуванням стало застосування процедури за ч. 3 ст. 233 КПК України - без ухвали слідчого судді.

При цьому констатується, що в деяких випадках здійснювалося силове проникнення до житла зі зламом дверей; вилучалося особисте та робоче майно без опису та процесуального оформлення; відмовляли у праві на адвоката, порушуючи ст. 59 Конституції України та ст. 20 КПК України.

Частина 3 ст. 233 КПК України, яка застосована як підстава для обшуків, передбачена виключно для невідкладних випадків, коли йдеться про безпосереднє спостереження за вчиненням злочину та необхідність термінового реагування. У цьому ж випадку провадження відкрите у 2022 році; у 2023 році обшуки вже були проведені з дотриманням процедури; жодних нових фактів, які б виправдовували невідкладність, не виникло; жоден представник чи працівник компаній DCH не має статусу підозрюваного.

Компанія нагадує, що обшуки здійснюються повторно. 10 травня 2023 року вже проводилися обшуки за тими самими адресами та в межах того ж провадження, але на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва. За результатами попередніх слідчих дій вилучене майно було повернуто власникам лише після подання численних скарг і судових рішень, у тому числі - через понад рік, а іноді - майже через два роки. Ба більше, 22 та 23 травня 2025 року представниками компаній було подано скарги до Офісу Генерального прокурора, ГСУ НПУ та ДСР НПУ - саме щодо неправомірного тиску на компанії в межах цього провадження. У відповідь вже 29 травня влаштовано повторну хвилю необґрунтованих обшуків по всій території України.

"Нам закидають фіктивність підприємств. Про яку фіктивність може йтися, коли підприємства групи DCH - це діючий бізнес із реальною господарською діяльністю, який сплачує мільярдні податки до державного бюджету України. Вони є роботодавцями для тисяч громадян та відіграють важливу роль у вітчизняній економіці. За підсумками 2024 року компанії групи DCH сплатили 2,3 млрд грн податкових платежів", - зазначив керівник департаменту зі зв’язків із громадськістю DCH Євген Мороз.

22 травня 2025 року в ході досудового розслідування було офіційно долучено лист одного з акціонерів ПАТ "Укртатнафта", у якому чітко зазначено, що "Олександр Ярославський ніколи не мав впливу на прийняття рішень в ПАТ "Укртатнафта", не отримував жодних дивідендів, не мав опосередкованого бенефіціарного володіння і не контролював діяльність товариства".

Як зазначається в пресрелізі, в інформаційному полі з’явилася інформація, що акціонер компанії DCH Ярославський наразі перебуває у розшуку Інтерполу. Ця інформація не відповідає дійсності: наразі акціонер компанії DCH не має статусу у вказаній кримінальній справі.

"Підприємства групи DCH оскаржують незаконні дії в судовому порядку, звертаються до органів влади та міжнародних інституцій для захисту своїх прав та репутації, інформують громадськість і партнерів про реальні загрози верховенству права в Україні", - заявила юридичний представник компаній групи DCH, адвокат, СЕО та партнерка юридичної компанії ProfiLegal Вікторія Левченко.

DCH Investment Management – фінансово-промислова група компаній, яка керує інвестиціями у видобуток руди та металургію, машинобудування, нерухомість, страхування, банківський та готельний бізнес. Має багаторічний досвід ефективного інвестування в Україні.