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15:58 12.02.2022

Венедіктова закликає Ярославського повернутися в Україну й обіцяє чесне розслідування ДТП

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Венедіктова закликає Ярославського повернутися в Україну й обіцяє чесне розслідування ДТП

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вважає, що харківські слідчі та прокурори поспішили з повідомленням про підозру водієві, який заявив про свою причетність до ДТП зі смертельними наслідками за участю кортежу президента групи DCH Олександра Ярославського.

"Те, що поспішили всі, - це факт. І те, що потрібно було провести більше слідчих дій, більш ретельно, - це теж факт. І ці факти будуть уже, напевно, підставою для вивчення перевірки і в рамках службової перевірки, і в рамках слідства у кримінальному провадженні", - сказала Венедіктова журналістам у Харкові в суботу.

Водночас генпрокурор заявила, що вважає дії прокурора області Олександра Фільчакова рішучими та професійними.

"Враховуючи те, що завдяки рішучим професійним законним діям прокурора області, конкретно Фільчакова Олександра Васильовича, це не замовчується, і слідчі дії були дуже професійні, які можуть бути кадрові зміни?", - сказала Венедіктова, відповідаючи на уточнювальне запитання, чи бачить вона підстави для кадрових змін, зокрема для звільнення прокурора області.

Венедіктова також закликала Ярославського повернутися в Україну й пообіцяла йому чесне та професійне розслідування.

"Якщо ми хочемо, щоб у нас було все чесно, прозоро, справедливо, я вам обіцяю, що ми не перетворюватимемо нічого на політичні ігри, але давайте не будемо робити зі звичайної кримінальної справи якийсь фарс. Повертайтеся в Україну. Я вам обіцяю, що все буде за законом, все буде чесно, професійно і швидко. Ми виконаємо всі слідчі дії. Тут гарантія - моє слово", - сказала Венедіктова.

Вона відмовилася відповідати, чи має слідство інформацію, де під час ДТП перебували водій, який заявив про свою причетність до події, і Ярославський, а також на інші запитання, що стосуються перебігу слідства.

"Слідство працює. Подробиці сказати не можу, але слідство працює", - сказала Венедіктова.

Як повідомлялося, 9 лютого близько 22:55 у районі 534 км автодороги Київ-Харків-Довжанський невстановлений автомобіль, що рухався з боку міста Чугуєва у напрямку Харкова, збив пішохода й поїхав із місця події. Унаслідок ДТП пішохід загинув. Ним виявився 36-річний житель Чугуївського району Харківської області.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України – за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) та за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці).

"Українська правда" з посиланням на джерела повідомила, що на місці аварії було знайдено автомобільні номери з кортежу президента групи DCH Олександра Ярославського.

Департамент комунікацій Нацполіції повідомив, що слідчі викличуть на допит "можливого учасника ДТП Олександра Ярославського".

Пізніше у пресслужбі DCH заявили, що за кермом авто була людина, яка працює в одній із допоміжних служб DCH, і 10 лютого вона з'явилася до поліції для допиту та співпрацює зі слідством.

У пресслужбі групи DCH повідомили також, що Ярославський 10 лютого вилетів до Лондона "відповідно до сформованого на початку поточного тижня робочого графіка... для зустрічі з сім'єю".

Увечері 10 лютого Київський райсуд Харкова відклав обрання запобіжного заходу водієві, якому оголошено про підозру за ч. 2 ст. 286 та за ч. 3 ст. 135 КК України.

Пізніше того самого дня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що, як з'ясувалося, на момент ДТП водій перебував в іншому місці. Монастирський повідомив, що у зв'язку зі спробою приховати злочин та надати свідомо неправдиві свідчення розслідування ДТП буде передано Головному слідчому управлінню Нацполіції, а начальника ГУ НП у Харківській області Станіслава Перліна буде звільнено.

11 лютого Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 372 КК України).

Того самого дня поліція відкрила ще одне провадження - за приховування злочину (ч. 1 ст. 396 КК України) стосовно водія, який заявив про свою причетність до ДТП.

Теги: #дтп #ярославський #венедіктова
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