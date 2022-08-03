Події

11:52 03.08.2022

Послом України у Швейцарії МЗС запропонувало призначити Венедіктову – нардеп

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Послом України у Швейцарії МЗС запропонувало призначити Венедіктову – нардеп

Народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив про наявність подання президентові на призначення колишнього генерального прокурора Ірини Венедіктової послом України у Швейцарії, проте офіційної інформації про указ іще немає.

"Тепер є посол у Швейцарії - Ірина Венедіктова", - написав Железняк у телеграмі в середу.

Водночас ЗМІ з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу повідомляють, що той підписав подання президенту України Володимиру Зеленському на призначення Венедіктової послом у Швейцарії.

Железняк згодом додав у телеграмі, що "офіційно ще невідомо, чи підписав президент, але подання від МЗС уже є".

Агентство "Інтерфакс-Україна" не має офіційної інформації про призначення Венедіктової керівницею дипломатичної місії України у Швейцарії.

Теги: #посол #швейцарія #венедіктова

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