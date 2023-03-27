Посол Венедіктова закликала Швейцарію дозволити реекспорт зброї в Україну

Швейцарська зовнішньополітична позиція нейтралітету не повинна включати блокування реекспорту зброї в Україну, оскільки озброєння вкрай необхідне для перемоги у війні проти Росії, заявила Надзвичайний і Повноважний Посол України в Швейцарській Конфедерації Ірина Венедіктова, передає видання Reuters.

"Я поважаю швейцарський нейтралітет, тому що він є опорою швейцарської держави. Але я щодня наголошую, що нейтралітет і реекспорт - це два абсолютно різні терміни", - заявила Венедіктова.

Посол наголосила, що Україна просить не блокувати реекспорт озброєння.

"Ми не просимо: "Віддайте вашу зброю нам напряму". Ми просто просимо не блокувати (реекспорт)... не сприяти цьому злочину агресії. Весь світ спостерігає, і весь світ очікує на справедливу позицію, не більше ніж справедливу позицію", - наголосила вона.

Венедіктова заявила, що очікує, що Швейцарія змінить свою позицію найближчим часом, оскільки підтримка реекспорту зброї в Україну зростає.

"Нам потрібна ця зброя і боєприпаси якомога швидше. Це питання виживання нашого народу, нашої нації, нашої держави", - підсумувала Венедіктова.

Раніше повідомлялося, що президент Швейцарії Ален Берсе в неділю, 12 березня, заявив, що виступає проти застосування швейцарської зброї у збройних конфліктах.