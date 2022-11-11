Завершено слідчі дії в центральному офісі "Укрнафти"

Правоохоронні органи завершили слідчі дії в центральному офісі ПАТ "Укрнафта", роботу підприємства відновлено, повідомила пресслужба компанії в п'ятницю вранці.

Новий глава "Укрнафти" Сергій Корецький розпочав виконання обов'язків.

За його словами, на сьогодні основне завдання - забезпечити безперервну роботу підприємства в умовах воєнного стану, зберегти стабільні обсяги видобутку вуглеводнів і фіскальну дисципліну.

Як повідомлялося, Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) рішенням від 6 листопада врегулювала питання депозитарного обліку депозитарних операцій із примусового відчуження у власність держави акцій, емітентами яких є "Укрнафта", "Укртатнафта", "Мотор Січ", "АвтоКрАЗ" та "Запоріжтрансформатор".

Крім того, НКЦПФР цього самого дня дозволила оперативно провести збори акціонерних товариств у період воєнного стану, якщо акціонерів не більше ніж п'ять і якщо їм належить 100% акцій, тоді як донедавна вона допускала лише проведення дистанційних зборів.

Міністр оборони Олексій Резніков 7 листопада повідомив, що загальні збори акціонерів у відчужених підприємствах відбулися. Затверджено наглядові ради, які призначать у компаніях поточний менеджмент. Міністр додав, що поставлено завдання відновити роботу тих підприємств, які наразі призупинено.

Колишній генеральний директор автозаправної мережі WOG Сергій Корецький очолив ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта".

Згідно з даними Єдиного держреєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, Корецький змінив в "Укртатнафті" Павла Овчаренка, в "Укрнафті" - Олега Геза.

"Укрнафта" володіє 85 спеціальними дозволами на видобуток вуглеводнів, на її балансі перебувають 1809 нафтових та 153 газові свердловини. Компанії належать 537 АЗС.

В "Укрнафті" контрольний пакет акцій належить НАК "Нафтогаз України", тоді як міноритарний – близько 42% – структурам Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.