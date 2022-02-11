Водієві, який взяв на себе провину у ДТП за участю кортежу Ярославського, змінили підозру, він не виходить на зв'язок

Водій, який заявив про свою причетність до ДТП зі смертельним наслідком за участю кортежу президента групи DCH Олександра Ярославського, яка сталася на 534 км автотраси Київ-Харків-Довжанський увечері 9 лютого, не виходить на зв'язок зі слідством, повідомив прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.

"Наразі контакту з цією людиною немає, вона переховується від органів слідства... Наразі він не спілкується зі слідчим, не виходить на зв'язок", - сказав Чубенко журналістам у п'ятницю.

Він також повідомив, що чоловіку змінили підозру - наразі йому інкримінують ч. 1 ст. 396 (приховування злочину) Кримінального кодексу України замість ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) та ч. 3 ст.135 (залишення у небезпеці) КК. У зв'язку з цим прокуратура відкликала попереднє клопотання про обрання запобіжного заходу та підготує нове.

Чубенко також не виключив, що у разі потреби 50-річного водія можуть оголосити у розшук.

Як повідомлялося, 9 лютого близько 22:55 у районі 534 км автодороги Київ-Харків-Довжанський невстановлений автомобіль, що рухався з боку міста Чугуєва у напрямку Харкова, збив пішохода й поїхав із місця події. Унаслідок ДТП пішохід загинув. Ним виявився 36-річний мешканець Чугуївського району Харківської області.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України – за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) та за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці).

"Українська правда" з посиланням на джерела повідомила, що на місці аварії було знайдено автомобільні номери з кортежу президента групи DCH Олександра Ярославського.

Департамент комунікацій Нацполіції повідомив, що слідчі викличуть на допит "можливого учасника ДТП Олександра Ярославського".

Пізніше у пресслужбі DCH заявили, що за кермом авто була людина, яка працює в одній із допоміжних служб DCH, і 10 лютого вона з'явилася до поліції для допиту та співпрацює зі слідством.

У пресслужбі групи DCH повідомили також, що Ярославський 10 лютого вилетів до Лондона "відповідно до сформованого на початку поточного тижня робочого графіка... для зустрічі з сім'єю".

Увечері 10 лютого Київський райсуд Харкова відклав обрання запобіжного заходу водієві, якому оголошено про підозру за ч. 2 ст. 286 та за ч. 3 ст. 135 КК України.

Пізніше того самого дня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що, як з'ясувалося, на момент ДТП водій перебував в іншому місці. Монастирський повідомив, що у зв'язку зі спробою приховати злочин та надати свідомо неправдиві свідчення розслідування ДТП буде передано Головному слідчому управлінню Нацполіції, а начальника ГУ НП у Харківській області Станіслава Перліна буде звільнено.

11 лютого Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 372 КК України).

Того самого дня поліція відкрила ще одне провадження - за приховування злочину (ч. 1 ст. 396 КК України) стосовно водія, який заявив про свою причетність до ДТП.