Інтерфакс-Україна
Події
05:22 16.06.2025

Звинувачення у ненавмисному вбивстві висунуто одному з водіїв українського автобуса у Франції – ЗМІ

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Один із водіїв українського автобуса, який зазнав аварії з людськими жертвами, отримав звинувачення у ненавмисному вбивстві, повідомляє Le Figaro в неділю.

"Одному з двох водіїв українського автобуса, який перевозив підлітків на шкільну екскурсію і перекинувся в п'ятницю в регіоні Сарта, в результаті чого загинули чотири людини, пред'явлено звинувачення в ненавмисному вбивстві, заявив у неділю прокурор Парижа Лоре Беккуо", - пише видання.

Двоє українських водіїв були взяті під варту в рамках розслідування, розпочатого прокуратурою Ле-Мана на місці злочину.

"Тести на вміст алкоголю і наркотиків у крові, проведені у них, виявилися негативними", - цитує Le Figaro недільну заяву прокурора.

Водієві, який перебував за кермом під час трагедії, були пред'явлені і він перебуває під судовим наглядом.

"Судовий нагляд "включає заборону на керування будь-яким транспортним засобом і зобов'язання з'являтися на виклики слідчого судді. У суботу ввечері поліція зняла арешт з другого водія, який не був за кермом під час інциденту", - пише Le Figaro.

Як повідомлялося, 13 червня у французькому департаменті Сарт, поблизу міста Ле Ман, в результаті автокатастрофи за участі пасажирського автобуса, що перевозив громадян України, загинули 4 особи, щонайменше 30 людей отримали травми. Автобус перевозив 58 пасажирів, більшість з яких - українські підлітки, які поверталися з шкільної екскурсії.

Джерело: https://www.lefigaro.fr/flash-actu/accident-de-car-mortel-dans-la-sarthe-un-chauffeur-ukrainien-mis-en-examen-pour-homicides-involontaires-20250615

Теги: #водій #дтп #франція #звинувачення

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