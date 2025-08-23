Водій позашляховика, який спричинив у Харкові ДТП із постраждалими, був напідпитку, його затримано

У Харкові затримано водія автомобіля Toyota Prado, який допустив зіткнення з автобусом і тролейбусом, внаслідок якого постраждало 7 осіб, в тому числі вагітна жінка і 16-річна дівчина.

"45-річний водій автомобіля Toyota Prado, рухаючись із перевищенням швидкості по проспекту Героїв Харкова в бік центру міста, допустив зіткнення з маршрутним автобусом. Від удару позашляховик розвернуло, після чого він врізався у тролейбус, що рухався у попутному напрямку... Попередньо встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, він відмовився проходити перевірку на вміст алкоголю за допомогою "Драгера", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286-1 КК України).