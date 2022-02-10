Львівська область протягом двох років відновить євроколію Держкордон - Рава-Руська

У Львівській області у рамках президентської програми "Велике будівництво" цього року розпочнуть роботи з відновлення євроколії Держкордон - Рава-Руська завдовжки 8 км.

Як повідомляється на сайті Львівської ОДА, проєкт планують реалізувати упродовж двох років.

За словами голови ОДА Максима Козицького, наявна євроколія з 2005 року не експлуатується і потребує модернізації.

Надалі така сама євроколія має з'єднати Варшаву, Львів та Київ, уточнив Козицький у Facebook.

"Я гадаю, що наш амбітний проєкт прямої пасажирської вузькоколійки між Львовом і Варшавою, а далі і Києвом має стати частиною національної програми. Протяжність шляху від Держкордону до Рави-Руської 8 км", - сказав голова області, зазначивши, що кошти планують акумулювати з місцевого та державного бюджетів.

Як зазначив виконавчий директор регіональної філії "Львівська залізниця" Юрій Іщук, співпрацю з польською залізницею щодо реалізації проєкту обговорять уже 15 лютого.

Президент правління "Єврорегіон Розточчя", голова міста Томашів-Любельський (Республіка Польща) Войцех Жуковський зазначив, що реалізація проєкту дасть змогу протягом трьох годин дістатися з Рави-Руської до Варшави. "А з Варшави - до цілого світу", - наголосив він.

Як повідомлялося, Україна та Польща спільно розробляють план реалізації проєкту високошвидкісного залізничного сполучення між Києвом і Варшавою та готуються до його презентації на рівні Європейського Союзу.