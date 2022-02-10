Події

15:34 10.02.2022

Резніков очікує заборони для російських кораблів заходити до світових портів у відповідь на блокаду портів України

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Резніков очікує заборони для російських кораблів заходити до світових портів у відповідь на блокаду портів України

Міністр оборони України Олексій Резніков розраховує на жорстку реакцію світового суспільства на блокування Росією акваторії Чорного та Азовського морів під приводом навчань.

"Міжнародні води Азовського та Чорного морів заблоковані Росією. Наші партнери дали сильну відповідь РФ, поставивши зброю Україні. Тепер очікуємо й єдиної реакції: коли російські кораблі не зможуть заходити до світових портів, вони зрозуміють ціну свого нахабства", - написав Резніков у Twitter.

Як повідомлялося, РФ оголосила закритими для судноплавства два райони Чорного моря та один в Азовському морі на період із 13 до 19 лютого для проведення військових навчань.

У Міністерстві закордонних справ України назвали рішення про блокування акваторії морів частиною гібридної війни РФ проти України, зазначивши, що "безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях". "Ідеться про суттєве і необґрунтоване ускладнення міжнародного судноплавства, передусім торговельного, що може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України", - наголошується в заяві МЗС.

У Військово-Морських силах Збройних сил України заявляють, що РФ зловжила міжнародним правом для досягнення власних геополітичних цілей за рахунок України, перекривши значну частину акваторії Азовського й Чорного морів у зв'язку з проведенням навчань, що передбачають ракетну й артилерійську стрільбу.

Адміністрація морських портів України (АМПУ) повідомила, що рух суден до морських портів України в Азовському морі буде заблоковано на період навчань, оскільки він можливий лише з відхиленням від рекомендованих шляхів, відповідно, з обмеженнями за осадкою.

 

Теги: #море #блокада #крим #міноборони #резніков
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