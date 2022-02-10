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14:57 10.02.2022

Малюська: Колись не буде державних нотаріусів

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Малюська: Колись не буде державних нотаріусів

Міністерство юстиції має намір реалізувати стратегію створення єдиного нотаріату і ліквідації державних нотаріусів, повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

"Стратегія полягатиме в тому, що ми реалізуватимемо давню мрію нотаріального співтовариства – це єдиний нотаріат: у нас колись не буде державних нотаріусів", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Малюська уточнив, що "цей процес буде дуже поступовим, він займе не один рік".

"У довгостроковій перспективі це будуть лише приватні нотаріуси, які надаватимуть послуги окремим категоріям громадян за окремими категоріями нотаріальних дій за зниженою ціною. Це майбутнє, стратегія", - сказав він.

Міністр вважає, що наразі кількості приватних нотаріусів, яких майже 6 тисяч, "із головою вистачає, щоб забезпечити необхідний функціонал".

Одночасно він наголосив, що "державних нотаріусів набагато менше, але ми не можемо забезпечити їх нормальною заробітною платою та нормальними умовами роботи".

Теги: #мінюст #нотарiуси #малюська
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