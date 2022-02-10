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08:42 10.02.2022

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 403 млн

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Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 403 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі на ранок четверга сягнула 403 млн 221 тис. 443, свідчать дані американського Університету Джонса Гопкінса.

Від початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 777 тис. 224 особи.

До країн із більш ніж 20 млн випадків зараження, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих зберігають США, де виявлено 77 млн 265 тис. 134 інфікованих COVID-19, кількість летальних випадків сягнула 912 тис. 252.

Друге місце за кількістю осіб, що заразилися, посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 42 млн 478 тис. 60, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом - 506 тис. 520.

На третьому місці за кількістю виявлених випадків COVID-19 є Бразилія, де заразилося 26 млн 972 тис. 914 осіб, з них померло 635 тис. 421.

За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних щодо найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становив на ранок 743,6. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 801 особа, в Індії - 361, у Бразилії - 2 тис. 955.

Теги: #статистика #світ #коронавірус
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