Події

08:35 10.02.2022

У Білому домі запевняють, що не готують план на випадок масової евакуації американців з України

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У Білому домі запевняють, що не готують план на випадок масової евакуації американців з України

У США не готують планів масової евакуації своїх громадян з України, повідомляє The Hill з посиланням на неназваного представника американської адміністрації.

"Ми постійно оцінюємо безпекову ситуацію, що змінюється, і готуємося до низки непередбачених обставин, як ми завжди це й робили, але для ясності: ми не проводимо планування масової евакуації американських громадян з України", - заявив чиновник з Білого дому.

Зі свого боку, представник Пентагону Джон Кірбі підтвердив, що військові США, які перекидаються до Європи, у разі, якщо це потрібно, можуть допомогти в евакуації американських громадян, не з'являючись при цьому на українській території. "Вони могли б надати деяку підтримку евакуації, перебуваючи на польському боці кордону", - сказав він.

Раніше президент у лютому США Джо Байден говорив про те, що для американських громадян повернення з України стало б мудрим рішенням. Також адміністрація Байдена неодноразово закликала своїх громадян залишити країну у зв'язку з загрозою вторгнення.

У середу видання The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників повідомляло, що в Білому домі нібито схвалили план, згідно з яким війська, які перебувають у Польщі, мають допомогти американським громадянам з евакуацією. Йдеться, як зазначає видання, про логістичну підтримку, про створення КПП на кордоні Польщі з Україною, а не про відправку військових літаків до України.

 

 

Теги: #сша #україна #ситуація #громадяни
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