Події

08:00 10.02.2022

Канадські провінції взяли курс на відміну обмежень проти COVID-19

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Канадські провінції взяли курс на відміну обмежень проти COVID-19

Влада дедалі більшої кількості канадських провінцій скасовує частину обмежень проти коронавірусу COVID-19 на тлі протестів, повідомляє в середу Associated Press.

Плани щодо скасування деяких обмежень за останні дні озвучила влада Альберти, Саскачевану, Квебека та Островів Принца Едуарда. Зокрема, в Альберті відмовилися від паспортів вакцинації, які раніше були потрібні для відвідування громадських місць. Наприкінці місяця в Альберті відмовляться від масок.

Скасування обмежень відбувається на фоні протестів проти антиковідних заходів, які відбуваються у кількох регіонах країни. Протестувальники заблокували прикордонний перехід у селі Кутс в Альберті, зараз там перебувають близько 50 вантажівок.

Крім того, протестувальники паралізували центр канадської столиці Оттави під час протестів, які розпочалися наприкінці минулого місяця. Основною рушійною силою цих акцій стали водії-дальнобійники, які спочатку вимагали відміни антиковідних правил у їхній професії, а потім стали домагатися відміни заходів у всій країні.

Також вже третій день триває блокада на мосту Амбасадор, у якій беруть участь переважно люди на пікапах. Міст з'єднує американський Детройт та канадський Віндзор у штаті Онтаріо. Протестувальники повністю перекрили в'їзд до Канади, рух у бік США частково зберігся. Саме через цей міст відбувається 25% усієї торгівлі між двома країнами.

Демонстранти протестують проти коронавірусних обмежень, зокрема, проти закону, ухваленого 15 січня, згідно з яким усі водії вантажівок, які прибувають до Канади, мають бути вакциновані. Вони закликають уряд піти у відставку, незважаючи на те, що більшість заходів було введено місцевою владою, а не федеральною.

 

 

Теги: #канада #обмеження #коронавірус
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