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07:36 10.02.2022

Тенденція до посилення обмеження діяльності ОБСЄ на Донбасі зберігається

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Тенденція до посилення обмеження діяльності ОБСЄ на Донбасі зберігається

Тенденція до посилення обмеження діяльності Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на Донбасі зберігається, заявив Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мікко Кіннунен.

"Щодо самої місії (ОБСЄ – ІФ), то тенденція до посилення обмежень її діяльності (на Донбасі – ІФ) зберігається. Можливість місії надавати об'єктивну інформацію сприяє нашим обговоренням, а також становить фактичну основу нашої роботи", - заявив Кіннунен за підсумками чергового засідання ТКГ лише на рівні глав делегацій у середу.

Він також додав, що "його засмутила звістка про першу жертву серед цивільного населення цього року", про яку повідомила СММ ОБСЄ у робочій підгрупі ТКГ з безпеки.

За словами Кіннунена, засідання ТКГ відбувалося на тлі міжнародних заходів та зустрічей на високому рівні, включно з майбутнім візитом до України чинного голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау з 9 до 11 лютого.

Політична робоча група обговорила низку питань, пов'язаних із політичним врегулюванням конфлікту.

У рамках гуманітарної робочої групи учасники обговорили відкриття двох нових пунктів пропуску у Золотому та Щасті Луганської області та звільнення осіб, які утримуються у зв'язку з конфліктом.

Економічна робоча група розглянула питання, пов'язані з водопостачанням та довкіллям, зокрема, екологічні ризики, пов'язані із затопленням шахт уздовж лінії зіткнення.

Наступне засідання ТКГ заплановано на 2 березня.

 

 

 

Теги: #обсє #обмеження #ткг
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