Події

18:50 09.02.2022

Німеччина не має юридичних заборон на постачання зброї Україні - Кулеба

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Німеччина не має юридичних заборон на постачання зброї Україні - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на переговорах з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок зазначив, що Німеччина не має жодних юридичних заборон на постачання зброї Україні.

"Я чесно сказав: Анналено, ваша позиція несправедлива. Ми проаналізували всю вашу нормативну базу, і немає жодних юридичних заборон на постачання зброї Україні. Це політичне рішення. Якщо це суто політичне рішення, то воно може бути принаймні частково модифіковано. З цим Анналена поїхала назад", - сказав Кулеба на брифінгу у Києві в середу.

Теги: #зброя #німеччина
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