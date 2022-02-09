Події

18:03 09.02.2022

Понад 30 людей постраждали під час пожежі в друкарні Банку Франції

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Понад 30 людей постраждали під час пожежі в друкарні Банку Франції

Щонайменше 34 людини постраждали під час пожежі, що сталася в друкарні Банку Франції поблизу міста Клермон-Ферран, повідомили в поліції департаменту Пюі-де-Дом.

Пожежа розпочалася приблизно о 10:00 за місцевим часом у будівлі Банку Франції, де друкують банкноти, причина займання поки що не зазначається. Прокуратура Клермон-Ферран розпочала розслідування.

У ліквідації пожежі задіяно декілька десятків пожежників, з будівлі евакуювали всіх 387 працівників.

На кадрах із місця пожежі, що оприлюднюються у соцмережах, видно, як над будинком піднімається густий чорний дим.

Префектура поліції департаменту Пюі-де-Дом повідомила, що в результаті пожежники впоралися із займанням.

Теги: #пожежа #франція #друкарня
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