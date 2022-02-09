Події

13:35 09.02.2022

Голова ОБСЄ 11 лютого відвідає Донбас

1 хв читати
Голова ОБСЄ 11 лютого відвідає Донбас

Голова ОБСЄ і міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау цього тижня відвідає Україну для зустрічей із високопоставленими офіційними особами та візиту на Донбас.

Як повідомляється на сайті ОБСЄ, Збігнєв Рау зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і віце-прем'єрміністром - міністром у справах реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук.

Переговори будуть присвячені поточним подіям в Україні, крокам щодо сприяння деескалації та врегулювання кризи на сході України, а також співпраці між ОБСЄ та Україною.

Під час свого візиту міністр Рау проведе переговори зі спеціальним представником діючого голови в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ), головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, проектною кооперацією ОБСЄ, делегацією Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ) в Україні та управління ООН із координації гуманітарних питань (УКГВ ООН).

11 лютого Рау відвідає схід України для спостереження за безпекою та гуманітарною ситуацією в постраждалих від конфлікту районах.

Як повідомлялося, в середині лютого голова ОБСЄ планує зустрітися з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Теги: #україна #візит #рау
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:00 09.02.2022
Ситуація навколо України в центрі уваги американської адміністрації

Ситуація навколо України в центрі уваги американської адміністрації

08:24 09.02.2022
В Україні за добу виявили 38 257 нових випадків захворювання СOVID-19, одужали 17 063 людини, 240 померли

В Україні за добу виявили 38 257 нових випадків захворювання СOVID-19, одужали 17 063 людини, 240 померли

22:11 08.02.2022
Лідери Німеччини, Франції та Польщі обговорюють у Берліні ситуацію навколо України

Лідери Німеччини, Франції та Польщі обговорюють у Берліні ситуацію навколо України

20:41 08.02.2022
Росія просуває спотворену інтерпретацію Мінських домовленостей, у яких ніде не згадується слово "автономія" – посольство США

Росія просуває спотворену інтерпретацію Мінських домовленостей, у яких ніде не згадується слово "автономія" – посольство США

20:26 08.02.2022
Українські банки у 2021 році подвоїли прибуток

Українські банки у 2021 році подвоїли прибуток

20:23 08.02.2022
Глави МЗС України та Франції в Києві провели переговори, обговорили шляхи деескалації та активізацію "нормандського формату"

Глави МЗС України та Франції в Києві провели переговори, обговорили шляхи деескалації та активізацію "нормандського формату"

20:06 08.02.2022
Франція надасть Україні 200 млн євро кредиту та гарантії на 1 млрд євро на спільні проекти

Франція надасть Україні 200 млн євро кредиту та гарантії на 1 млрд євро на спільні проекти

19:52 08.02.2022
Варшава схвалила безоплатне надання військового майна Україні

Варшава схвалила безоплатне надання військового майна Україні

19:35 08.02.2022
Вітроенергетика України у 2022 р. додасть орієнтовно 1 ГВт потужностей - голова УВЕА

Вітроенергетика України у 2022 р. додасть орієнтовно 1 ГВт потужностей - голова УВЕА

17:11 08.02.2022
Україна – Бахрейн : нові туристичні можливості

Україна – Бахрейн : нові туристичні можливості

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Слідство розглядає три версії стрілянини на "Південмаші": нестатутні відносини, психічне захворювання, робота на дестабілізацію в Україні

Кулеба: РФ намагається взяти реванш за програш СРСР у "холодній війні"

За екссуддю Чауса внесено заставу - ВАКС

Комісія з розслідування стрілянини на "Південмаші" виявила факти позастатутних відносин у частині, де служив Рябчук, - Єнін

В Україні за добу виявили 38 257 нових випадків захворювання СOVID-19, одужали 17 063 людини, 240 померли

ОСТАННЄ

У Києві викрили адвоката та топ-менеджера одного з банків на отриманні неправомірної вигоди

Половина дорослих українців вакцинувалися проти COVID-19 – Шмигаль

Кабмін затвердив план заходів до Дня спротиву окупації Криму

Кабмін затвердив виділення додаткових 500 грн за бустерну дозу вакцини

Слідство розглядає три версії стрілянини на "Південмаші": нестатутні відносини, психічне захворювання, робота на дестабілізацію в Україні

В Україні очікується незначне потепління, місцями - мокрий сніг

Українські громадські та культурні діячі висловили підтримку позиції російських діячів культури проти війни Росії з Україною

Кулеба: РФ намагається взяти реванш за програш СРСР у "холодній війні"

ЄС погодив низку санкцій, які буде швидко втілено в життя у разі військової агресії РФ проти України, - глава МЗС Іспанії

Захворюваність COVID-19 у світі тримається на дуже високому рівні - ВООЗ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА