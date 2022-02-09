Голова ОБСЄ 11 лютого відвідає Донбас

Голова ОБСЄ і міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау цього тижня відвідає Україну для зустрічей із високопоставленими офіційними особами та візиту на Донбас.

Як повідомляється на сайті ОБСЄ, Збігнєв Рау зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і віце-прем'єрміністром - міністром у справах реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук.

Переговори будуть присвячені поточним подіям в Україні, крокам щодо сприяння деескалації та врегулювання кризи на сході України, а також співпраці між ОБСЄ та Україною.

Під час свого візиту міністр Рау проведе переговори зі спеціальним представником діючого голови в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ), головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, проектною кооперацією ОБСЄ, делегацією Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ) в Україні та управління ООН із координації гуманітарних питань (УКГВ ООН).

11 лютого Рау відвідає схід України для спостереження за безпекою та гуманітарною ситуацією в постраждалих від конфлікту районах.

Як повідомлялося, в середині лютого голова ОБСЄ планує зустрітися з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.