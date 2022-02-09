Зеленський призначив нового голову Київської ОДА, звільнивши Володіна

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Кулебу новим головою Київської обласної державної адміністрації (КОДА), повідомила пресслужба глави держави.

Відповідний указ №48/2022 опубліковано на сайті президента від 8 лютого.

Указом №47/2022 президент звільнив чинного голову КОДА Василя Володіна з посади.

Кулеба раніше обіймав посаду першого заступника голови КОДА щодо здійснення самоврядних повноважень.

"Вручаючи службове посвідчення під час зустрічі в Офісі президента, Володимир Зеленський привітав Олексія Кулебу з призначенням та висловив сподівання, що його знання та досвід сприятимуть динамічному розвитку регіону та розкриттю його потенціалу", - йдеться у повідомленні.

Олексій Кулеба народився 1983 року в Києві. 2005 року закінчив Київський національний економічний університет (магістр з міжнародної економіки). У 2005-2008 рр. був аспірантом Національної академії державного управління при президенті України. Кандидат наук із державного управління. Викладав правознавство у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. На громадських засадах був радником генерального директора комунального підприємства з охорони, утримання та експлуатації земель водного фонду Києва "Плесо". Обіймав посаду директора департаменту міського благоустрою КМДА. Має досвід підприємницької діяльності.