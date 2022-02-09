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07:07 09.02.2022

Ліві депутати французького парламенту шукають компромат у минулому Макрона

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Ліві депутати французького парламенту шукають компромат у минулому Макрона

Депутати Національних зборів від фракції "Нескорена Франція" довели до органів французького правосуддя факти про президента Емманюеля Макрона під час його перебування міністром економіки у 2016 році, які, на їхню думку, можуть розцінюватися як розтрата державних коштів.

Телеканал BFMTV повідомив у вівторок, що ліві парламентарії обвинувачують президента в тому, що він використав свою міністерську посаду в офісі на вулиці Берсі для організації на представницькі засоби вечерь з агітаційними цілями напередодні президентських виборів 2017 року, коли Макрона було обрано президентом республіки.

"І хоча гулянки майбутнього президента республіки в міністерстві з метою підготовки президентських виборів вже були розкриті в книзі-розслідуванні журналістів Фредеріка Сеса та Маріон Л'ур "Пекло Берсі", вони набувають нової гостроти з фактами, викладеними в передачі "Додаток до розслідування", що вийшла в ефір 3 лютого на ТБ France 2", - зазначає BFMTV.

Канал також посилається на книгу "Міністр не повинен говорити це" Крістіана Екера, який був тоді держсекретарем з бюджету та колегою Макрона, в якій зазначалося, що річний представницький фонд міністерства в 120 тис. євро був витрачений за вісім місяців.

Екер описав у книзі розмах, з яким Емманюель та Бріжит Макрон організовували частування у знаменитому будинку кварталу Берсі. На вечері запрошувалися журналісти, відомі актори, зірки шоу-бізнесу, керівники підприємств.

BFMTV уточнює, що під час виявлення цих фактів створений Макроном у квітні 2016 року рух "Уперед!" (згодом реорганізований в партію "Вперед, Республіко!") спростувало ці обвинувачення. "Жоден сантим бюджету міністерства економіки (...) ніколи не був використаний для руху "Вперед!". Будь-яке твердження про зворотне є чистим наклепом", - цитує ЗМІ комюніке від 2017 року.

Телеканал також повідомив, що Єлисейський палац не відреагував на обвинувачення "Нескореної Франції".

 

 

Теги: #франція #компромат #макрон
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